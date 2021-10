Irene Rosales, ya en Sevilla tras su decisión de no acudir a la boda de Anabel para arropar a Kiko en estos momentos

30-09-2021 Irene Rosales a su llegada a Sevilla EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



La sorpresa saltaba en la tarde de este jueves cuando 'Sálvame' anunciaba que Kiko Rivera, destrozado tras la muerte de su abuela, había tomado la decisión de no asistir a la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en La Graciosa. Según el programa, el hijo de Isabel Pantoja habría pedido a su prima que aplazase la fiesta al estar tan reciente el fallecimiento de doña Ana, pero la influencer ha decidido seguir con sus planes a pesar de este duro golpe.



Irene Rosales, que seguía en la isla con sus hijas Ana y Carlota - ya que ella no se desplazó a Sevilla para dar el último adiós a la matriarca de los Pantoja - decidía arropar a Kiko en estos durísimos momentos para él y, sin dudarlo, hacía las maletas y confesando que "mi deber es estar con mi marido aunque por él me hubiese quedado a la boda", abandonaba La Graciosa y ponía rumbo a Sevilla para reencontrarse con el Dj.



A su llegada a la ciudad hispalense, a altas horas de la noche, Irene y sus niñas eran recogidas por uno de los mejores amigos de Kiko, que prefería que su reencuentro con su mujer y sus pequeñas se produjese en su casa, a salvo de miradas indiscretas.



Visiblemente cansada y con la preocupación por el Dj escrita en la cara, la nuera de Isabel Pantoja se ha mostrado de lo más discreta y, como os mostramos en el siguiente vídeo, ha evitado pronunciarse acerca de cómo está Kiko tras su reencuentro con la tonadillera. ¡Dale al play y no te pierdas la llegada de Irene a Sevilla!