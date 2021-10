Irene Rosales sale en defensa de Kiko Rivera y zanja las especulaciones

01-01-1970 Irene Rosales en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 2 (CHANCE)



Ha sido muy comentada la ausencia de Kiko Rivera e Irene Rosales en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, pero la verdad es que poco han tenido que explicar porque han sido muchos los detalles que han trascendido. El hijo de Isabel Pantoja no tiene fuerzas de estar de fiesta cuando se acaba de morir su abuela y además, se acaba de reencontrar con su madre después de estar más de un año sin hablase con ella.



Tantas críticas han hecho que Irene Rosales explote en redes sociales y deje claro por qué no han estado en un día tan importante para Anabel Pantoja:



"Única aclaración que voy a hacer respecto al tema de por qué no he ido a la boda de Anabel y Omar. El año pasado yo perdí a dos personas que amo con locura y quien estuvo ahí, arropándome, sin la necesidad de tener que estar charlando o mirándonos, fue mi marido. En esos momentos en los que pierdes a un ser querido no tienes ganas de nada, pero el saber que tienes cerca a tu compañero de vida para cualquier cosa, te da refugio, calor y amor. Os puedo asegurar que me ha dado una pena enorme no acompañar a Anabel y Omar en su día tan especial puesto que yo lo tenía todo organizado y todos íbamos a disfrutar mucho, pero la vida a veces te da un golpe y te cambia todo por completo. Hay que respetar cada opinión y formas de afrontar cada circunstancia. Por eso pido que respetéis cada decisión, yo he querido estar con mi marido y no me arrepiento de ello porque sé que me necesitaba y ahí estaré siempre para todo".



De esta manera, Irene Rosales ha dejado claro que su lugar es estar al lado de su marido porque así lo siente. Para Kiko Rivera ha sido un shock muy grande el hecho de enfrentarse a la muerte de su abuela y reencontrarse con su madre el mismo día y el dj no tiene ganas de estar de fiesta después de este terremoto de emociones que ha tenido en las últimas 48 horas.