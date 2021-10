Inversionistas en bonos se preparan para el peor año en décadas

(Bloomberg) -- Los inversionistas de bonos globales se enfrentan en este momento a su peor año en más de dos décadas después de una ola de ventas en septiembre provocada por declaraciones restrictivas por parte de banqueros centrales, incluido el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El índice Bloomberg Global Aggregate, una referencia para la deuda gubernamental y corporativa, ha perdido un 4,1% en lo que va de año, la mayor caída para ese período desde al menos 1999. Los comentarios de Powell el mes pasado de que la Fed podría comenzar a reducir la compra de bonos en noviembre y una medida similar por parte del Banco de Inglaterra al aumento de las tasas desencadenaron un alza en los rendimientos de los bonos a nivel mundial.

Hubo pocos lugares de refugio para los inversionistas en renta fija en septiembre, a medida que actuaron rápidamente descontar el menor respaldo del banco central y el riesgo de una mayor inflación provocada por la recuperación económica a causa de la disminución de los casos de covid-19. Los índices de alto rendimiento de EE.UU. y la deuda corporativa europea sufrieron sus primeras caídas mensuales de 2021. El índice Bloomberg Global Aggregate perdió un 1,8% en septiembre, su mayor caída desde marzo.

Mientras que los rendimientos en los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años retrocedían el viernes desde sus niveles más altos desde junio, los mercados permanecían posicionados para más aumentos en las tasas. Las preocupaciones de los inversionistas prevalecen en los mercados globales de que los banqueros centrales subestiman los riesgos inflacionarios, al tiempo que una crisis energética en países como China empuja los precios al alza.

La capacidad de los demócratas en EE.UU. para superar las brechas en la agenda económica del presidente Joe Biden, incluido un plan de impuestos y gastos por un total de hasta US$3,5 billones, también será clave para determinar cuánto subirán las tasas y cómo los rendimientos de los bonos terminarán el año. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió a casa a los legisladores el jueves por la noche sin votar sobre un proyecto de ley de infraestructura de US$550.000 millones para volver a intentarlo el viernes después de que los demócratas moderados y progresistas no lograran llegar a un acuerdo sobre el resto de los planes de gasto de Biden.

Las tasas más altas no son la única preocupación para los inversionistas bonos.

La crisis de la deuda del promotor inmbiliario chino Evergrande Group ha provocado pérdidas en los bonos de grado especulativo de China de un 13% en lo que va de año y también redujo la rentabilidad de los bonos de los mercados emergentes. Las ganancias de los bonos en dólares de los mercados emergentes de 2021 a agosto fueron eliminadas el mes pasado cuando los mercados se convulsionaron.

“Hasta que ceda la incertidumbre que rodea a Evergrande, no esperamos un repunte pronunciado en el crédito corporativo de los mercados emergentes”, dijo Todd Schubert, jefe de investigación de renta fija en Bank of Singapore Ltd.

