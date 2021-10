HRW denuncia que la crítica y el disenso son cada vez más difíciles en Afganistán

Vista de una manifestación en Kabul, Afganistán, en una fotografía de archivo. EFE/Stringer

Nueva York, 1 oct (EFE).- La organización pro derechos humanos Human Rights Watch denunció hoy que el régimen de los talibanes en Afganistán está imponiendo crecientes recortes en la libertad de prensa y expresión y mermando así los espacios de crítica y disenso en el país.

El nuevo Ministerio de Información y Cultura talibán ha distribuido unas nuevas reglas para los periodistas "que son tan amplias e imprecisas que virtualmente significan una prohibición de cualquier información crítica" sobre los talibanes.

El documento donde se recogen esas reglas, consultado por HRW, señala que los medios no pueden difundir informaciones "contrarias al islam" ni "insultar a personalidades nacionales, y no deben publicar "asuntos que no hayan sido confirmados oficialmente" o que "tengan un impacto negativo en la opinión pública".

Más allá de las regulaciones restrictivas, las detenciones de periodistas han sido frecuentes, y desde la toma del poder por los talibanes ha habido al menos 32 reporteros detenidos, la mayoría liberados después con "advertencias" sobre su trabajo, pero algunos fueron víctimas de golpes.

Todo esto ha creado un clima de miedo, según dijeron a HRW periodistas aún en activo en Kabul, que apuntan que han desaparecido de los medios artículos críticos con las autoridades, y ahora la mayoría de medios se dedican a entrevistar a responsables talibanes de distinto rango.

Los más críticos han optado por abandonar el país o esconderse, mientras que muchos medios sencillamente han cerrado sus imprentas o sus antenas, después de sopesar las numerosas amenazas recibidas por parte de los talibanes.

"Los gobiernos extranjeros deberían enviar a los talibanes el mensaje de que el tratamiento que den a los medios será un tema de preocupación en el futuro de las relaciones", constata HRW.