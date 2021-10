Georgia.- El expresidente Mijail Saakashvili regresa a Georgia ocho años después en la víspera de las elecciones locales

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Georgia Mijail Saakashvili ha asegurado este viernes que ha vuelto al país, un día antes de la celebración de elecciones locales y tras ocho años en el extranjero tras su huida en medio de acusaciones contra él por malversación y la representación de una protesta cuando ocupaba la Presidencia.



"Buenos días, Georgia. Ya en Georgia después de ocho años", ha dicho Saakashvili --quien fue presidente entre 2004 y 2013-- en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook, tras lo que ha resaltado que "votar a Sueño Georgiano será firmar la sentencia de muerte para Georgia".



"Por ello,el 2 de octubre todos debemos ir a las urnas para salvar a Georgia. En la mañana del 3 de octubre nos trasladaremos de toda Georgia a Tiflis para defender los resultados de las elecciones. Me uniré a uno de esos convoyes", ha señalado.



Así, ha reclamado que estas "columnas" sean "numerosas y poderosas" para que las autoridades "no puedan detenerle". "Si el Gobierno usurpador logra detenerme antes, eso debería fortalecer nuestro poder. En cualquier caso, no retrocederé y, con suerte, ustedes tampoco", ha remachado.



Saakashvili, quien durante sus mandatos impuso varias reformas de acercamiento a Occidente y protagonizó un breve conflicto con Rusia en 2008 --que desembocó en la pérdida de las regiones de Osetia del Sur y Abjazia--, tiene pendiente una orden de captura por malversación y represión, por lo que las autoridades han advertido en varias ocasiones que el expresidente será detenido en cuanto entre al país.



Tras su salida de la Presidencia, abandonó Georgia. En 2015, el entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, le concedió la nacionalidad ucraniana y le nombró gobernador de la región de Odesa, un cargo del que terminaría dimitiendo un año y medio después por discrepancias con Poroshenko.



Posteriormente, Poroshenko emitió un decreto en 2017 para retirar la nacionalidad a Saakashvili, quien, tras pasar un tiempo en el extranjero, regresó a pie desde Polonia apoyado por un grupo de simpatizantes. Tras liderar una serie de protestas, fue detenido de nuevo en 2018 y expulsado de Ucrania.



Sin embargo, con la llegada al poder del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el expresidente georgiano ha recuperado su estatus, así como su ciudadanía, y fue nombrado por el mandatario como presidente del Comité Nacional de Reformas del Gobierno ucraniano.