Fútbol/Primera.- El Athletic recupera la senda de la victoria a costa del Alavés

Raúl García del Athletic Club celebra un gol ante el Alavés



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Athletic Club puso fin a tres jornadas sin ganar a costa del Deportivo Alavés (1-0) en el primer derbi vasco de la temporada, disputado este viernes en San Mamés, y decidido gracias a un gol de Raúl García al borde del descanso.



El conjunto de Marcelino García Toral llevaba un comienzo prácticamente inmaculado hasta que se topó con Falcao y el Rayo Vallecano hace dos semanas. Sin embargo, este viernes -en el inicio de la octava jornada en la Liga Santander- los 'leones' retomaron el vuelo con un trabajadísimo triunfo.



El equipo rojiblanco pronto dispuso de una clara ocasión para tomar ventaja en el marcador, pero Raúl García no pudo batir a Pacheco, que detuvo el penalti. Los vizcaínos -pese al revés- no se apagaron y llevaron las riendas en el resto de la primera mitad, con tímidos acercamientos de los babazorros.



Pero el gol se resistió hasta el minuto 44, tras un centro exquisito de Lekue al segundo palo que acabó en la cabeza de Raúl García, que pudo redimirse en la primera parte de su error inicial. El remate picado fue imposible para el meta alavesista y la ventaja acabó por ser definitiva tras no haber cambios en la segunda mitad.



Pellistri tuvo la mejor ocasión para los vitorianos, con un disparo manso a tres minutos del final, y el Athletic reclamó un posible penalti sobre Sancet a escasos segundos para el 90, pero Del Cerro Grande no lo estimó y el 1-0 acabó campeando en el marcador. El Athletic se sitúa sexto y el Alavés seguirá penúltimo.



