Fútbol/Premier.- (Previa) El Manchester City se conjura para otra gran conquista en Anfield

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El estadio de Anfield será escenario el próximo domingo de una batalla por aspirantes al título de la Premier League entre el Liverpool y el Manchester City, en esta séptima jornada de la competición en la que el Chelsea recibirá al Southampton y el Manchester United, al Everton.



Los dos últimos campeones de la liga inglesa se encontrarán en un duelo directo, el segundo consecutivo que afronta el City después de tumbar la semana pasada al Chelsea en Stamford Bridge. Sin embargo, la reciente derrota europea ante el Paris Saint-Germain ha puesto sobre aviso al equipo entrenado por Pep Guardiola.



En este equilibrado arranque de la Premier, el Liverpool tiene 14 puntos y ostenta el liderato en solitario con uno de ventaja sobre un grupo de cinco perseguidores, entre ellos el propio City, que le tiene cogida la medida a su próximo rival en los últimos tiempos.



De hecho, el club 'red' solo ha ganado uno de sus siete últimos enfrentamientos ligueros ante los 'citizens', que la temporada pasada ya conquistaron Anfield. Ahora, su objetivo es sumar dos victorias seguidas en campo del Liverpool, un logro que no consigue desde hace la friolera de 68 años.



En Old Trafford, dos de esos perseguidores del liderato como el Everton y el Manchester United se enfrentarán en otro duelo directo que los 'Diablos Rojos' encaran reforzados tras su agónico triunfo ante el Villarreal. Por su parte, el equipo de Rafa Benítez solo ha encajado una derrota esta temporada y llega en buen momento al partido 200 de Cristiano Ronaldo en la Premier.



Más dudas atraviesan al Chelsea, que viene de encajar dos derrotas seguidas ante otros dos 'grandes' como Manchester City y Juventus. El vigente campeón de Europa, espera aprovechar la visita del alicaído Southampton, que aún no conoce la victoria esta temporada, para recuperar sensaciones.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 7.



-Sábado.



Manchester United - Everton.



Burnley - Norwich.



Chelsea - Southampton.



Leeds United - Watford.



Wolverhampton - Newcastle.



Brighton - Arsenal.



-Domingo.



Crystal Palace - Leicester.



Tottenham - Aston Villa.



West Ham - Brentford.



Liverpool - Manchester City.