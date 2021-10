Fútbol/Mundial.- Ter Stegen y Ginter vuelven a la selección alemana

MÚNICH (ALEMANIA), 1 (DPA/EP)



El seleccionador alemán, Hans Flick, podrá contar con el portero del FC Barcelona Marc-Andre ter Stegen y el defensa Matthias Ginter para los próximos partidos de clasificación para el Mundial 2002 contra Rumanía y Macedonia del Norte, para los que no ha sido convocado Mats Hummels.



El portero culé estaba lesionado y el defensa del Borussia Mönchengladbach tenía coronavirus en septiembre, durante los tres primeros partidos del nuevo seleccionador germano, motivo por el que no fue convocado.



Hummels, por su parte, no forma parte de la lista de 23 jugadores, al igual que el lateral del Atalanta Robin Gosens, Ilkay Gündogan y Mahmoud Dahoud, todos lesionados.



Según confirmó Flick a DPA, Hummels no ha sido descartado como lo fue durante dos años por el anterior entrenador Joachim Löw, sino que tiene un problema menor en la rodilla.



"Todos sabemos la calidad que tiene Mats cuando está al cien por cien y en plena forma. Ahora se está centrando en sí mismo y aprovechando el tiempo para entrenar. Conozco a Mats desde hace mucho tiempo y sé lo que le puede dar al equipo", dijo Flick sobre el jugador de 32 años.



Asimismo, el flamante seleccionador germano destacó la labor y el rendimiento del equipo que ganó los últimos tres partidos clasificatorios. "Estamos muy contentos con nuestro equipo y por eso hemos hecho pocos cambios", señaló.



Alemania, que encabeza el Grupo J, jugará contra Rumanía en Hamburgo el 8 de octubre y luego viajará a Skopje para enfrentarse a Macedonia del Norte el 11 de octubre. Los alemanes perdieron por 2-1 en casa contra los macedonios del norte en marzo bajo la dirección del ex seleccionador Löw.