Fútbol.- La UEFA actualiza la normativa y cambios en plantilla para la Liga de Naciones

La UEFA ha desvelado este viernes la normativa actualizada respecto a los cambios y sustituciones en las plantillas debido a lesión, enfermedad o aislamiento por la COVID-19, antes del inicio de la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones así como durante el torneo, que tendrá lugar del 6 al 10 de octubre.



Las selecciones que lucharán por el título --Bélgica, Italia, Francia y España-- podrán hacer cambios ilimitados en su convocatoria antes de su primer partido en caso de lesión grave o enfermedad, mientras que los partidos seguirán adelante mientras las selecciones tengan una plantilla mínima de 13 jugadores, incluido un portero.



El organismo del fútbol europeo pretende que la fase final de la 'UEFA Nations League' se lleve a cabo con la garantía de un entorno "lo más seguro posible" para todos, por lo que aplicará, actualizado, el Protocolo de Retorno al Juego de la UEFA.



El Comité Ejecutivo decidió ampliar las normas específicas relativas a la COVID-19 para garantizar el buen funcionamiento y la continuidad del torneo, que se celebrará en las ciudades italianas de Milán y Turín.



En cuanto a las inscripciones de 23 futbolistas por cada selección, el artículo 43.04 del reglamento de la competición permite un número ilimitado de sustituciones en caso de lesión o enfermedad grave antes del primer partido, siempre que los sustitutos tengan un certificado médico.



Los jugadores que hayan dado positivo por COVID-19 en las pruebas realizadas antes del primer partido de la selección correspondiente o que hayan sido declarados como contactos estrechos de una persona que haya dado positivo por COVID-19, pueden ser sustituidos con la aprobación de la administración de la UEFA.



En caso de que un grupo de jugadores de una selección sea puesto en cuarentena o autoaislamiento obligatorio por decisión de una autoridad competente, el partido se disputará según lo programado siempre que dicha selección tenga al menos 13 jugadores disponibles, incluido al menos un portero, independientemente de cualquier otra disposición del reglamento incluida la fecha límite de inscripción.



Si una federación nacional no está en condiciones de presentar una selección con 13 miembros (12 jugadores y 1 portero) el partido podrá ser reprogramado dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del partido, y la UEFA tendrá la facultad de asignar el partido reprogramado a una sede alternativa.



Por contra, si el partido no se puede reprogramar, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA tomará una decisión al respecto y declarará que la federación nacional responsable de que el partido no se celebre pierda el partido por 3-0.