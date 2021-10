Fútbol.- Guti: "¿Entrenar al Barça? ¿Por qué no? Uno quiere entrenar"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El exjugador del Real Madrid José María Gutiérrez 'Guti' se insinuó este viernes al FC Barcelona y recordó que ahora mismo está "libre" tras haber sido destituido del Almería en junio de 2020, donde vivió su primera experiencia como técnico principal.



Guti, que dirigió con anterioridad a categorías inferiores del Real Madrid, también fue segundo técnico del Besiktas y primero del Almería en su intento por ascender a Primera. Su aventura acabó hace más de un año y desde entonces no ha vuelto a sentarse en un banquillo. Este viernes dejó caer que estaría dispuesto a entrenar al eterno rival.



"¿Entrenar al Barça", le preguntaron a Guti y él contestó "¿por qué no?". "Al final uno quiere entrenar, poder demostrar y enseñar a la gente que aparte de haber sido jugador, uno tiene madera para poder entrenar y hacer las cosas bien", dijo tras la presentación de los Embajadores de LaLiga este viernes en Madrid.



En otras cuestiones, y preguntado sobre Xavi como futuro técnico culé, Guti dijo que "si entrena como jugaba va a ser un grandísimo técnico". "Pero en el Barça igual se encuentra con jugadores con los no puede desarrollar su estilo", sentenció el ex '14' del Real Madrid.