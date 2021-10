Famosa discoteca de México sufre incendio presuntamente provocado

Una famosa discoteca de Acapulco, en el sur de México, que en su época de oro vio desfilar artistas de talla internacional, sufrió un incendio la noche del miércoles, que según su dueño fue provocado.

La discoteca Baby'O, fundada en 1976 y ubicada en la avenida principal del balneario de Acapulco quedó destruida, aunque el siniestro no dejó muertos o heridos, anunciaron las autoridades este jueves. El local estaba cerrado al público debido a la pandemia.

Eduardo Cesarman, fundador del lugar, dijo a la radio mexicana que el incendio fue provocado, aunque dijo no haber sufrido amenazas ni extorsiones.

"Fue un incendio provocado, no fue un cortocircuito. Llegaron tres personas, amagaron al policía, traían unos bidones con algún tipo de líquido que podría haber sido gasolina o algo y prendieron el lugar", dijo Cesarman en una entrevista a la cadena Radiofórmula.

"Nunca hemos recibido amenazas de derecho de piso, no hemos recibido amenaza de nadie, no tenemos problema de nadie, esto no es contra nosotros y sí fue provocado y no fue por nosotros provocado", añadió.

La fiscalía del estado de Guerrero, donde se ubica Acapulco, dijo en un comunicado que investiga las causas del incendio. Agregó que el Ministerio Público solicitó a los abogados de la discoteca los videos de las cámaras de seguridad, que no han sido entregados aún.

La dependencia agregó que no descartaba "ninguna línea de investigación" sobre el incendio.

En sus mejores años, la discoteca vio desfilar a artistas de la talla del cantante Luis Miguel, pero también estrellas internacionales como el intérprete Rod Stewart o el actor Sylvester Stallone, según la prensa mexicana.

En México, el delito de extorsión es el que más sufren las empresas seguido del robo o asalto, según datos del instituto de estadísticas, INEGI.

En Ciudad de México y otras partes del país es común que restauranteros de los populares barrios de Roma, Condesa y Polanco denuncien extorsiones de grupos criminales, aunque usualmente bajo anonimato ante el temor a represalias.

Apenas el 19 de septiembre, un paquete bomba estalló en un restaurante de Salamanca, en el central estado de Guanajuato, matando al dueño y al gerente del lugar. Las autoridades locales señalaron que el ataque obedeció a una deuda millonaria que tenía el dueño.

