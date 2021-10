Estrella de Bridgerton es el favorito para nueva versión de 007

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER

(Bloomberg) -- Rege-Jean Page, la estrella de “Bridgerton” de Netflix Inc., es el favorito actual de los fanáticos de las apuestas para ser el próximo James Bond, lo que le daría a la franquicia su primera persona de raza negra en el papel principal.

La plataforma de apuestas con sede en Londres William Hill, tiene a Page de 31 años con probabilidades de 5-2 para protagonizar la película número 26 de Bond, lo que lo coloca por delante de otros actores británicos como Tom Hardy, 44, y James Norton, 36, en 3-1. Otro actor de color muy comentado, Idris Elba, 49, está en 8-1.

Page ganó prominencia después de interpretar al duque de Hastings en el drama de Netflix de época “Bridgerton” en 2020. El actor, que no regresará para la segunda temporada del programa, tiene otros grandes proyectos en proceso. Page protagonizará una película sobre atracos de Netflix y una nueva versión de “The Saint” de Paramount Pictures de ViacomCBS Inc. Roger Moore, quien interpretó a 007, protagonizó la versión original de esa película.

El Bond actual, Daniel Craig, de 53 años, hizo su quinta y última aparición como el espía más famoso del mundo en “Sin tiempo para morir”. La película, presentada esta semana en el Reino Unido, se estrena el 8 de octubre en Estados Unidos.

Eon Productions Ltd., el productor de la franquicia Bond, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La adquisición acordada por Amazon.com Inc. del estudio cinematográfico Metro-Goldwyn-Mayer, que distribuye las películas 007 en EE.UU., está siendo revisada por la Comisión Federal de Comercio.

