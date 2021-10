España.- Puigdemont pide no pasar página y seguir el camino de "confrontación" que empezó el 1-O

01-10-2021 El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont EUROPA FRANCIA POLÍTICA



BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)



El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha pedido este viernes seguir el camino de "confrontación e inteligencia" que supuso el 1-O para derrotar a un Estado que, a su juicio, no pudo frenar al pueblo catalán en otoño de 2017.



"Es una de las grandes lecciones que deja el 1-O, que visto con perspectiva cobra más valor y contundencia. Una gran lección para el futuro. Hay un camino de confrontación y de inteligencia que derrota al Estado. Podemos vencer a un Estado todopoderoso, que lo movilizó todo, con todos los recursos, y no pudo frenar el pueblo catalán", ha sostenido en un video que ha enviado en el acto que la ANC ha organizado en Ille (Francia) para celebrar el cuarto aniversario del 1-O.



Para Puigdemont, los catalanes tienen la responsabilidad de seguir recorriendo este camino en pro de las futuras generaciones, ha pedido no desfallecer en este propósito y ha sostenido que se intenta que todo lo que representó el 1-O, que todos los que lo protagonizaron, que sus efectos políticos queden neutralizados: "Lo llaman ahora pasar página. Tenemos que hacer todo lo contrario" .