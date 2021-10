España.-PP defiende a Ayuso frente a los obispos por su respuesta al Papa: "Solo faltaba que no pudiéramos expresarnos"

30-09-2021 La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, en una sesión plenaria de la Cámara Baja, a 30 de septiembre de 2021, en Madrid (España). El Pleno del Congreso examina este jueves la primera pata de la reforma de pensiones impulsada por el Ministerio de Seguridad Social, que deroga las principales medidas de la reforma impulsada por el PP en 2013. Además, el PP defiende ante el Pleno una reforma del Código Penal para aumentar de tres a cuatro años la pena máxima por enaltecimiento del terrorismo o por la realización de actos públicos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas, como son, a su juicio, los homenajes a miembros de la banda terrorista ETA que se han repetido este verano. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha apoyado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue criticada por la Iglesia tras su respuesta al Papa Francisco por pedir perdón por los pecados de la Conquista.



"Solo faltaba que no pudiéramos expresarnos", ha indicado Gamarra al ser preguntada por si le preocupaba la incomodidad de la Iglesia con Ayuso por sus palabras sobre el Papa y ha añadido: "La riqueza de expresarse en libertad es algo que tiene que prevalecer".



Ayuso calificó de "sorprende" que el Papa Francisco pidiera perdón a México por los "pecados" de la Iglesia durante la evangelización durante la conquista de América. "A mí me sorprende que un católico que habla español hable así a su vez de un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español, y a través de las misiones, el catolicismo y, por tanto, la civilización y la libertad al continente americano", manifestó este martes la dirigente madrileña.



Ayuso se expresó de este modo al ser preguntada por la carta que el Papa Francisco envió al clero mexicano en la que les insta a reconocer los "pecados personales y sociales" que la Iglesia cometió durante este período.



LA RESPUESTA DE LOS OBISPOS



Posteriormente el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, animó a la presidenta a que, antes de opinar sobre las palabras del Papa , se leyera la carta completa en la que pide "perdón" por los pecados y acciones que no contribuyeron a la evangelización, pues aseguran que el Pontífice no se refiere a la conquista de América sino a hace 200 años.



Gamarra, tras ser preguntada sobre si compartía las afirmaciones de Ayuso, se limitó a señalar que "la hispanidad" marcó un hito en la Historia que "nadie puede cuestionar".



Finalmente, al ser cuestionada sobre las declaraciones del expresidente del Gobierno José María Aznar, que este jueves defendió "importancia histórica de la nación española" y afirmó rotundo que él no va a engrosar las filas de los que piden perdón por la conquista de América; Gamarra indicó que se llevaron a cabo en una Convención que debe ser un espacio de libertad y que la presencia los exmandatarios de México y Colombia, Felipe Calderón y Andrés Pastrana demuestra la "buena sintonía" del PP con el continente americano.