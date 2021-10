España.- El Rey emérito no ve próximo su regreso a España: "Aquí no molesto a la Corona"

01-01-1970 Foto de archivo del rey emérito don Juan Carlos I en el acto conmemorativo del 40º aniversario de la Constitución de 1978, en el Congreso (Madrid/España) a 6 de diciembre de 2018. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS



El Rey emérito no parecer ver próximo su regreso a España desde su exilio en Emiratos Árabes Unidos, según se trasluce de las confesiones que ha hecho a la periodista francesa Laurence Debray para el libro que esta publicará próximamente sobre el monarca y del que la revista 'Paris Match' ha publicado algunos extractos.



Don Juan Carlos admite a su biógrafa que "algunos están muy contentos de que me haya marchado" y aclara que su intención inicial era instalarse en Portugal pero le presionaron para que pusiera más distancia de por medio y por eso terminó en Abu Dhabi en agosto de 2020, donde aún continúa.



Aunque reconoce que en realidad le bastaría "con coger un avión" para volver a España, cuando Debray le pregunta si va a regresar pronto admite que no tiene ni idea. "Aquí no molesto a la Corona", aclara respecto a su estancia en el país del Golfo.



Este fue uno de los argumentos que precisamente esgrimió Don Juan Carlos en la carta en la que informó a Felipe VI de su decisión de abandonar el país. En ella explicaba que daba el paso "ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada" con el fin de "contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad".



En su libro 'Mon Roi déchu' (Mi rey caído o vencido), Debray dice que Don Juan Carlos parece "un jubilado americano" con "zapatillas, vaquero y camiseta" y subraya que "no se queja" aunque "camina con ayuda de muletas". "A sus 83 años, aislado pero muy conectado, apuesta por la tecnología para burlar la nostalgia", explica la periodista, que precisa que vive junto a una pareja de filipinos y cuatro guardaespaldas.



Asimismo, Debray asegura que habla casi a diario con las infantas Elena y Cristina y también con Doña Sofía, a la que define como "la reina profesional".



En cuanto a su relación con el Rey Felipe VI, su hijo, el semanario francés apunta en el artículo en el que se recogen los extractos que la relación entre ambos estaría rota y que incluso este no habría llamado a su padre en su último cumpleaños.