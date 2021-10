En el Día Mundial de la Sonrisa, ¿cuánto sonreímos los españoles?

En el Día Mundial de la sonrisa descubrimos que los españoles sonreímos una media de 23,8 veces al día y el 50% ha sonreído al menos una vez en la última hora.



MADRID, 1 (CHANCE)



El primer viernes de octubre está dedicado a la sonrisa y, por ello, no existe mejor día para sonreír. Durante el último año y medio las sonrisas de los españoles han estado gran parte del tiempo tapadas bajo la mascarilla, pero eso no ha impedido que sigan sonriendo. De hecho, según el estudio Sanitas "La sonrisa de los españoles", uno de cada dos ciudadanos ha sonreído en la última hora. Esto significa que los españoles sonríen una media de 23,8 veces al día, razón por la que la población española, según este estudio, está convencida de que sonríe más que el resto de Europa. Así lo afirma, de hecho, un 79,72% de los encuestados.



Además, la mayoría de los españoles creen que Andalucía es la comunidad en la que más se sonríe (70,20%), y es que los andaluces lucen su sonrisa una media de 24,9 veces al día según el citado estudio, una cifra que se sitúa por encima de la media nacional, fijada en 23,8 veces. Además, la población andaluza está convencida de que sonríe más que el resto de España, y así lo afirma un 95,68% de los encuestados.



Según la definición de la RAE, la sonrisa es un gesto de alegría, felicidad o placer que se hace curvando la boca hacia arriba como si se fuese a reír, pero levemente y sin emitir ningún sonido. Un gesto que el 96,18% de los españoles opina que tiene beneficios psicológicos, otro 95,79% cree que es beneficioso para la sociedad y las personas y un 93,01% que mejora la salud. Una sonrisa también trasmite buen humor y optimismo a los demás y, por este motivo, el 81,26% de los españoles le da mucha o bastante importancia a que la gente de su alrededor sonría.



¿Cuidan los españoles su sonrisa?



Para poder lucir una bonita sonrisa, la salud bucodental es clave. Por este motivo, un 46,85% de los españoles, si pudiera, cambiaría su aspecto al sonreír. "Hábitos como el cepillado después de cada comida, el uso de seda dental y colutorio o la utilización de un irrigador son básicos para disfrutar de una boca sana y, por consiguiente, de una buena salud general", apunta Manuela Escorial, odontóloga.



El estudio desvela que al 73,88% de los españoles le preocupa el cuidado de su sonrisa, aunque de estos, tan solo el 48,64% cuida de ella. Por otro lado, al 26,13% no le preocupa el cuidado de la misma, aunque, a pesar de ello, el 15,72% afirma cuidar de ella de manera habitual.



Además, el informe revela que la población confía en el poder de la sonrisa. Un 88,25% considera que este gesto abre muchas puertas, un 85,72% cree que alarga la vida, un 83,49% piensa que la gente que sonríe liga más, un 82,65% que sonreír ayuda a tener buenos amigos y un 81,85%, que rejuvenece o hace más felices a las personas.



Además, tres de cada cuatro indican que sonreír ayuda a encontrar trabajo (75,46%) y a encontrar pareja (75,41%). Son las mujeres, en mayor proporción que los hombres, quienes consideran que sonreír tiene aspectos positivos que repercuten en su vida.







¿Por qué sonríen los españoles?



Dos de cada tres encuestados piensan que han sonreído menos de lo habitual durante la pandemia. Esto puede deberse a que el 65,44% de los españoles afirma que las personas que más le hacen sonreír son sus amigos. Por otro lado, uno de cada dos afirma que lo que más le hace sonreír es ver a su familia (58,16%), a sus amigos (56,82%) y los éxitos de sus hijos o familiares, seguido por el hecho de viajar (48,98%), salir por ocio (43,63%) y hacer el amor (32,18%).



La sonrisa es fuente de salud mental y causa de más sonrisas, es decir, tiene un efecto positivo en las personas tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Sonreír libera dopamina, endorfinas y serotonina, lo que relaja el cuerpo, reduce el ritmo cardíaco y disminuye la tensión arterial. Las endorfinas contribuyen a calmar el dolor y la serotonina actúa como antidepresivo. Además, reduce los niveles de algunas hormonas causantes del estrés como la adrenalina o el cortisol.