El solar del edificio siniestrado se venderá por al menos 120 millones de dólares

Fotografía que muestra el edificio de condominios de 12 pisos en Surfside, en Florida (EE.UU.), antes de ser completamente derrumbado, en una fotografía de archivo. EFE/ Latif Kassidi

Miami, 1 oct (EFE).- El juez encargado del caso abierto por el derrumbe de un edificio de apartamentos en Surfside (Miami-Dade) que causó la muerte de casi 100 personas aprobó un contrato de venta del solar por 120 millones de dólares, con el fin de fijar el precio mínimo para la subasta pública que tendrá lugar en 2022.

La decisión del juez Michael Hanzman no significa que el terreno donde se erigía el edificio Champlain Towers South se haya vendido ya a East Oceanside Development LLC, una filial de la empresa con sede en Dubai Damac Properties que hizo la primera oferta.

Según el portal The Real Deal, especializado en el negocio inmobiliario, en coincidencia con la aprobación se conoció el resultado de una nueva tasación del solar (95,6 millones de dólares).

Hanzman, que quiere pagar en primer lugar a los propietarios y herederos de los apartamentos de Champlain Towers South, dijo en una audiencia este jueves que todo lo que se obtenga por encima del valor indicado en la tasación se podrá usar para pagar a los que han presentado demandas personales por muerte o heridas en el derrumbe.

Noventa y ocho personas murieron a causa del derrumbe, cuyas causas aún no han sido determinadas con exactitud.

El edificio, construido en 1981, se hallaba en medio de un proceso de recertificación, un estudio de estructuras y electricidad requerido por ley al ser una edificación de 40 años, cuando el 24 de junio pasado una parte se desplomó en medio de la noche.

El resto de la estructura fue demolido el 4 de julio pasado con cargas explosivas para facilitar el hallazgo de los cuerpos de las víctimas e impedir que cayera sobre los rescatistas.

Tres años antes, un reporte hecho por una firma de ingenieros alertó de serios problemas de estructura en la edificación que merecían atención urgente.

De aquí a la subasta, que tendrá lugar a fines de febrero o comienzos de marzo de 2022, se decidirá cómo se distribuirá el dinero de la venta y otros aspectos teniendo en cuenta los argumentos de todas las partes implicadas.

La junta de concejales de Surfside, una pequeña ciudad al norte de Miami Beach, echó abajo una propuesta para hacer una permuta con el futuro comprador del terreno de Champlain Towers South con el fin de crear allí un memorial para las 98 víctimas del derrumbe ocurrido en la madrugada del 24 de junio de 2021.

El plan era darle al comprador un terreno también frente al mar que es propiedad pública y en el que hoy se alza un centro comunitario, que sería demolido y alojado en un edificio nuevo junto al memorial en lo que fue Champlain Towers South.