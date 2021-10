El próximo déficit en Gran Bretaña podrían ser los banqueros

(Bloomberg) -- Primero, los conductores de camiones. Ahora, cabilderos en el Reino Unido posterior al brexit advierten sobre otra escasez de habilidades que se avecina: los banqueros.

El personal internacional, en su mayoría de la Unión Europea, constituye aproximadamente una quinta parte de los 1,1 millones de personas que trabajan en los servicios financieros del Reino Unido. Pero el brexit está dificultando y encareciendo la contratación de personal extranjero, según un informe de TheCityUK, un grupo de cabildeo, la City of London Corporation, y la consultora EY.

“El talento es constantemente el problema número uno que surge cuando hablamos con nuestras empresas”, dijo Miles Celic, director ejecutivo de TheCityUK. “Londres, y el resto del Reino Unido, realmente depende de atraer talento extranjero”.

Antes de que el brexit entrara en vigor en enero, los ciudadanos de la UE disfrutaban del derecho a vivir y trabajar en el país. En junio finalizó el período de gracia para que los ciudadanos de la UE solicitaran el llamado “estatus de asentado”, lo que agregó complicaciones a un mercado laboral ya de por sí estrecho en todas las industrias.

“El desafío está en que los ciudadanos de la UE están ahora en el sistema de inmigración”, dijo Seema Farazi, socia global de inmigración en EY y coautora del informe. “El impacto total no se ha sentido porque los volúmenes han sido silenciados por la pandemia”.

Los cambios también tienen implican un costo vertiginoso. Los empleadores anfitriones tendrían que pagar un poco más de 21,000 libras (US$28.228) para transferir a un trabajador, su pareja y dos hijos al Reino Unido durante cinco años bajo el proceso de visa de Nivel 2, según estimaciones anteriores de City of London Corporation y EY.

Visas de corto plazo

Otra preocupación clave es “la brecha en el sistema para viajes de negocios a corto plazo”, dice el informe. Actualmente, “un cambio relativamente menor en las actividades a menudo resulta en un aumento drástico en el costo, la escala de tiempo y la administración asociados con el cumplimiento del régimen de inmigración y no existe un término medio entre el estado de visitante y una visa de trabajo”.

La revisión recomendó la creación de una visa de negocios híbrida a corto plazo que permita que los empleados ingresen al Reino Unido para realizar actividades productivas a corto plazo, sin necesidad de una visa de trabajo.

El informe también advirtió sobre problemas con los viajes de negocios. Un participante anónimo en el informe dijo que tenían dificultades para organizar visas para el personal de fintech, donde la fuerza laboral del Reino Unido es 42% internacional, para participar en los laboratorios de aceleración.

“¿Podría haber un punto crítico?” dijo Celic. “Por supuesto que podría. Esto es absolutamente fundamental para nuestro éxito a largo plazo”.

Nota Original:The Next Skill Shortfall for Brexit Britain Could Be Bankers (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.