El Parlamento venezolano aprueba una ley para el uso del lenguaje con "enfoque de género"

Vista general del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional en Caracas (Venezuela). Fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 30 sep (EFE).- El Parlamento venezolano, de mayoría chavista, aprobó este jueves una ley para el uso y la promoción del lenguaje con "enfoque de género" a fin de garantizar la "igualdad" entre mujeres y hombres, y de promover el uso de palabras de género "neutro".

En una nota de prensa, el Legislativo indicó que con la norma "se obliga a la utilización del lenguaje con enfoque de género, en todas las comunicaciones orales y escritas emanadas de los poderes públicos, así como en todos los niveles y modalidades del sistema educativo".

El texto también indica que "corresponderá a los medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios la promoción del lenguaje con enfoque de género, inclusivo y no sexista, siguiendo las orientaciones del Manual para la Comunicación de carácter orientador y no vinculante que sirva de referencia para estos profesionales".

Se aclara también que la elaboración de este manual estará a cargo de los ministerios de Comunicación e Información y de la Mujer y la Igualdad de Género.

La presidenta de la comisión parlamentaria de "las Familias, Libertad de Religión y Cultos", Asia Villegas, explicó que la "norma fue producto del trabajo desarrollado" en la Constitución "para visibilizar a las mujeres", y en ese sentido, el Parlamento consultó con varios entes de Venezuela para "garantizar la defensa integral de los derechos de todas y todos".

Según el texto, la consulta del Parlamento fue realizada a la Asociación de Rectoras y Rectores Bolivarianos de Venezuela (Arbol), al Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, a la Escuela Feminista del Sur Argelia Laya y a otros "especialistas" en el área.

Con esta ley, el Parlamento conmina a la utilización del lenguaje "inclusivo y no sexista para que la igualdad entre las mujeres y los hombres sea real y efectiva (...) y que no implique estereotipos de género".