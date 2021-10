Colombia.- (AV) Pastrana pide a Podemos que "cuente la verdad" sobre cómo se han financiado "buena parte" de sus líderes

01-10-2021 De izquierda a derecha, el presidente del PP regional Fernando López Miras en la quinta jornada de la Convención Nacional del PP junto al ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Aroyo ESPAÑA EUROPA MURCIA POLÍTICA DIMA/EP



CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)



El ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, ha instado a Podemos a que "salga a contar la verdad sobre cómo y de qué forma se han financiado buena parte de sus líderes". Así, ha criticado que "hablen de moral cuando ellos no han puesto las cuentas claras sobre lo que es su financiación".



Pastrana, que ha participado en la mesa 'No hay bienestar sin libertad y seguridad', en el marco de la Convención Nacional del PP 'Creemos' que se celebra en Cartagena, en la que han participado también el presidente de la Región de Murcia y del partido en Murcia, Fernando López Miras; y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha recordado que el embajador de Ecuador "no se posicionó el otro día porque hizo la denuncia de cómo y de qué forma se financió Podemos y de qué forma vino la plata de Bolivia y de Ecuador y están llegando de Venezuela".



"Hay transparencia de esos recursos en España", se ha preguntado Pastrana, quien ha dejado claro que el narcotráfico "es el gran financiador de estas narcodemocracias".



Sostiene que "a Maduro lo financia el narcotráfico y éste le da cobijo a las FARC y al cártel de los Goles, que es el mayor cártel de la droga de la mano de las FARC en el mundo", preguntando, al hilo, que a quién financia Venezuela.



Haciendo un recorrido por la historia de los últimos años en Colombia, su expresidente ha reprobado que Juan Manuel Santos "no nos dejó la paz en el país, sino que dejó más violencia, financiada por el narcotráfico, y es la situación que ha tocado a Iván Duque".



Sin embargo, ha manifestado que el golpe "más duro y grande" que los partidos de centro y centro-derecha han dado al socialismo del siglo XXI fue la opinión consultiva que Colombia elevó ante la Corte interamericana de Derechos Humanos "sobre si la reelección es un derecho humano" y que les dio la razón.



Y es que, recuerda, Hugo Morales y "todos estos dictadores de América latina o narcodictadores sostenían que a pesar de que las constituciones les prohibían la reelección al ser un derecho humano, ellos podían reelegirse de forma indefinida". Pero la opinión consultiva, celebra, dio la razón a los partidos de centro y centro-derecha.