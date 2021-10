Chile.- La Policía Local de Logroño retira una víbora en la calle Chile

01-10-2021 Víbora Aspid. La Policía Local de Logroño, tras el aviso en el número de emergencias 092, retiró ayer por la tarde una víbora localizada en una zona ajardinada de la calle Chile, próxima a la calle Duques de Nájera. POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA POLICÍA LOCAL



LOGROÑO, 1 (EUROPA PRESS)



La Policía Local de Logroño, tras el aviso en el número de emergencias 092, retiró ayer por la tarde una víbora localizada en una zona ajardinada de la calle Chile, próxima a la calle Duques de Nájera.



El Grupo Ecológico de la Policía Local capturó al reptil, de unos cincuenta centímetros de longitud, que por sus características puede tratarse de una víbora aspid. Posteriormente fue devuelta a un entorno natural alejado del casco urbano.



La Policía Local informa de que esta especie es venenosa y su mordedura puede resultar muy dolorosa pero es muy difícil que sea mortal, aunque debe ser tratada.



Además, advierte, es difícil que ataque o persiga a personas o animales si no es molestada. Por ello, aconseja que en caso de encontrarse con una, no se le moleste, se aleje de ella con tranquilidad y se avise a la Policía Local.



Asimismo, destaca que a pesar de que cada año se reciben varias llamadas por la aparición de ofidios en el casco urbano no consta ninguna intervención con mordeduras de estos animales a personas en los archivos de la Policía Local de Logroño en los últimos años.