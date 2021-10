Carlota Corredera responde a Antonio David Flores: "No te tengo ningún miedo"

30-09-2021 Carlota Corredera en el estreno vip de 'Tina, El Musical' en el Teatro Coliseum de Gran Vía EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS



MADRID, 1 (CHANCE)



Intentando mantenerse al margen de la polémica después la advertencia de Antonio David Flores de que pondrá más demandas e irá a por todos los que le hicieron daño tras su victoria judicial contra 'La Fábrica de la Tele' por despido improcedente, Carlota Corredera ha asistido al estreno del musical sobre Tina Turner en la Gran Vía madrileña y, tan sincera como siempre, ha dejado claro que no tiene ningún miedo al excolaborador.



Íntima amiga de Rocío Carrasco, la presentadora confiesa que "hablo con ella habitualmente" y nos cuenta que "está bien, serena y con ganas" de que se estrene la segunda parte de su serie documental. "El otoño tiene tres meses, veremos qué pasa. Yo no tengo ni idea de la segunda parte, se que están trabajando los compañeros y también estoy esperando", apunta.



"Rocío ha dado un paso tan bestial y tan importante que ahora ya no se puede hacer otra cosa que avanzar. Lo que ha hecho es valiente y muy importante por las mujeres de este país, y yo no me he arrepentido de apoyarla", sostiene Carlota, firme en su posicionamiento con Rocío Carrasco pese a las críticas que ha tenido que soportar en los últimos meses.



Sin entrar en la demanda de David Flores contra su madre, la gallega también se ha pronunciado sobre por qué la mujer de Fidel Albiac no tiene relación con sus hijos: "Yo creo que nadie desea que una madre no tenga relación con sus hijos, ella ha explicado claramente por qué no la tiene, su testimonio y su relato están ahí y ella ya ha contado su verdad. Ella dice que no es su verdad, es la verdad".



"Las circunstancias de Rocío son lo suficientemente especiales para que también tengamos la empatía de ser conscientes de que ella es una víctima y que las victimas deciden cuándo, cómo y dónde. Solo podemos respetar sus acciones, sus decisiones y ya está", apunta la presentadora, que no ha tenido problema en responder a Antonio David Flores tras sus declaraciones advirtiendo que irá judicialmente a por todos los que le han llamado "maltratador".



"No le tengo ningún miedo", confiesa rotunda, asegurando que "estoy preparada siempre para todo, pero desde luego nunca he amenazado a nadie y hasta donde yo sé no he cometido ningún delito". "La justicia está ahí para hacer su trabajo, yo hago el mío y nada, yo estoy tranquila y no me ha llegado ninguna demanda. Yo solo asistí de testigo al juicio que tenía por su despido y ya está", sostiene.



