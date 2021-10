Calleja achaca la derrota a un "fallo de concentración"

El entrenador del Alavés, Javier Calleja (i), durante el partido de Liga en Primera División ante el Athletic de este viernes en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Toña

Bilbao, 1 oct (EFE).- Javi Calleja, entrenador del Deportivo Alavés, destacó que su equipo fue "valiente" y "compitió con una actitud muy buena en San Mamés" para acabar perdiendo por 1-0 frente al Athletic Club por "un fallo de concentración" en la jugada del gol marcado por Raúl García al filo del descanso.

"El equipo ha competido muy bien hasta el final. En momentos nos hemos acercado al área rival, sobre todo en la segunda parte, aunque no sacamos ventajas. En los metros finales nos falta acierto y una toma de decisiones mejor. Nos cuesta hacer gol", admitió el técnico alavesista.

Calleja incidió en que el trabajo de sus futbolistas "fue muy bueno" dando "continuidad" a la línea apuntada "desde el partido del Espanyol". "Siempre es doloroso cuando se pierde, pero la de hoy no es la misma sensación que otras derrotas. Me quedo con la sensación de los últimos partidos de que el equipo puede puntuar. Para repetir una victoria como la del Atlético hoy no debíamos de cometer ningún error, pero en un fallo de marca se nos fue", lamentó.