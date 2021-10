30-09-2021 ¿Café con bebida vegetal? La última tendencia que arrasa por su sostenibilidad . MADRID, 1 (CHANCE) ¿Quién puede vivir sin un café al día? Esta bebida se ha convertido en indispensable para la mayoría de la población, sobre todo en España, uno de los países en los que más se consume y donde cada vez hay más personas flexitarianas que apuestan por combinarlo con bebida vegetal. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR ALPRO



Aprovechando el Día Internacional del Café es importante responder algunas dudas respecto a las bebidas vegetales para seguir disfrutado de toda la experiencia cafetera mientras cuidamos del planeta y de nuestra salud. Un gran ejemplo es ALPRO BARISTA, una bebida diseñada por baristas y para baristas con el fin de disfrutar de un buen café lateado ya que consigue la cremosidad ligera que tanto nos gusta.



Muchos dirán que es cosa de unos pocos, pero parece que no, así nos lo ha explicado Roberto del Barrio, director de la división de Productos de Origen Vegetal de Danone Iberia: "En un país líder en consumo de café por cápita, el 54% de los consumidores de productos plant-based añade bebidas vegetales al café y la gama de bebidas especiales para hostelería eleva al máximo esta experiencia".



Hemos hablado con Ferran Buxeda, asesor barista de ALPRO y propietario de la cafetería de especialidad y artesanal ON Y VA, referente en Barcelona, y le hemos preguntado por los beneficios que tiene consumir café con bebida vegetal: "Apostar por productos plant-based es apostar por un planeta más sano y eso es beneficioso para todo el mundo. Por ejemplo, solo con tomar un capuccino diario con avena 100% vegetal estás ahorrando al planeta hasta 4.000L de agua al año. Además, si esos productos son como los de ALPRO, ¡también es beneficioso para tu salud! Ya que su proteína vegetal es de alta calidad y la mayoría de sus productos están enriquecidos con vitamina D y vitamina B12, así como con calcio para ofrecer productos nutricionalmente más completos ideales para una dieta equilibrada. Y sin perder de vista que la mayoría son bajos en grasas saturadas, azúcares y sal".



En cuanto al motivo por la creciente demanda de estas bebidas vegetales, Ferran nos confiesa que es "debido a diferentes razones: cuestiones éticas y sostenibles, por salud (intolerancias y alergias) o simple uso gastronómico. Aunque una de las motivaciones más claras es la sostenibilidad, ya que cada vez más somos más conscientes de las repercusiones medioambientales que tienen nuestras decisiones, como, por ejemplo, un simple café matutino".



Sobre las dudas que puede haber sobre que esto sea una moda pasajera, Ferran Buxeda nos asegura que no: "esta tendencia viene para quedarse. Cuidar del planeta, no es una moda. Y además, si lo haces a través de productos que cuidan de tu salud y están riquísimos, obviamente es una tendencia imparable que tiene mucho recorrido".



Y cuando le preguntamos qué bebida elegir para nuestro café "la bebida vegetal clásica y la más consumida en España es la soja. Sin embargo, vemos que en los últimos años otros ingredientes le ganan terreno. La avena es actualmente el ingrediente con más crecimiento, seguido de otros como la almendra. Son ambos sabores muy suaves y que combinan muy bien con el café" según el experto.



Ferran Buxeda apuesta por este tipo de bebidas porque "gracias a productos como ALPRO Barista, los amantes del café pueden disfrutar de lo mejor del café, mientras cuida de su salud y la del planeta" una opción sostenible, saludable y deliciosa que muchos ya están usando como alternativa a la leche animal.