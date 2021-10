Brasil.- Pelé abandona el hospital: "Estoy muy feliz de estar de regreso en casa"

30-07-2021 Pelé abandona el hospital DEPORTES @PELE



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El exjugador brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ha abandonado el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde permanecía ingresado desde hace un mes, y ya se encuentra en su domicilio para proseguir su recuperación.



"Cuando el camino es difícil, celebra cada paso del viaje. Concéntrate en tu felicidad. Es cierto que ya no puedo saltar, pero estos últimos días he estado dando puñetazos al aire más veces de lo habitual. Estoy muy feliz de estar de regreso en casa. Quiero agradecer a todo el equipo del Hospital Albert Einstein, que hizo que mi estancia fuera agradable, con una acogida humana y muy afectuosa. Gracias también a todos ustedes que, desde la distancia, completan mi vida con tantos mensajes de amor", agradeció Pele en su cuenta de Instragram



El astro brasileño añadió al texto una fotografía junto a su esposa, Marcia Aoki, y al personal del hospital que le ha ayudado en su recuperación. Pelé llevaba ingresado desde el pasado 29 de agosto, después de ser intervenido para extirparle un tumor de su colon.