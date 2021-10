Belén Esteban da la cara por Anabel Pantoja: "La muerte de un familiar es dura pero hay que respetarla"

30-09-2021 Belén Esteban ha defendido la decisión de Anabel Pantoja de seguir adelante con su boda EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



En La Graciosa para asistir a la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, Belén Esteban ha salido al paso de las críticas que ha recibido su compañera y amiga por celebrar su enlace tres días después de la muerte de doña Ana y, sin dudarlo, ha salido en defensa de la sobrina de Isabel Pantoja, apoyando su controvertida decisión de seguir adelante con su fiesta en este complicado momento para toda su familia.



"La muerte de un familiar es dura, seamos realistas, pero entiendo que es una cosa que han decidido los novios y pienso que hay que respetarlo, habrá gente que lo vea bien y gente que lo vea mal, pero habrá boda", ha apuntado la 'princesa del pueblo', que muy conciliadora ha preferido no echar más leña al fuego tras la decisión de Kiko Rivera de no asistir al enlace.



"El novio no es Kiko, son Anabel y Omar, y ante una decisión de esta tienen que ser los novios los que decidan", ha opinado, asegurando que "respeto lo que haga Kiko. Los que han querido estar están, los que no no, pero yo sé que mañana voy de boda".



Muy discreta después de ser testigo de como el Dj llamó a Irene Rosales para decirle que no iba a volver a La Graciosa porque había decidido no asistir a la fiesta de su prima, Belén ha preferido no desvelar qué habló la pareja antes de que la nuera de Isabel Pantoja anunciase que ella tampoco iba a la boda: "Son cosas de ellos y no me voy a meter. Yo he comido con Irene, los amigos y la familia, las niñas que son maravillosas y no voy a decir nada más". "Creo que Kiko habrá hablado con Anabel y yo sé lo que hago yo, lo que hagan los demás no sé", ha zanjado. Sus declaraciones, en el siguiente vídeo.