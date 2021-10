Barça Studios, una incógnita de ingresos, de 15 a cientos de millones

Un hombre pasa ante las puertas de las oficinas del FC Barcelona. EFE/Alejandro García/Archivo

Barcelona, 1 oct (EFE).- Barça Studios se ha vendido estos últimos años como una de las grandes fuentes de ingresos del Barcelona en el futuro y fue uno de los grandes temas de debate entre las candidaturas en las pasadas elecciones pero ahora, que pasará a formar parte de la sociedad independiente Barça Produccions, hay divergencias en su capacidad de crecimiento, que va de 15 a cientos de millones anuales.

"Con Barça Studios se pueden hacer muchos proyectos, como documentales o piezas audiovisuales con patrocinadores, pero no ingresarás más de 15 o 20 millones de euros al año. ¿Ahora lucharemos contra Netflix o Amazon cuando tienen muchos más recursos que nosotros?", se pregunta una fuente conocedora del área comercial del club.

Pero desde la directiva de Joan Laporta aseguran que aún no hay proyectada ninguna cifra de ingresos ni para este activo ni para otras nuevas vías de ingresos, que debe capitanear Àlex Barbany, como el Barça Innovation Hub (BiHuB), las Barça Academies o los tokens, que según Socios y Bitci ya han comportado 80 millones de euros de ingresos para la entidad azulgrana.

"El mundo va hacia aquí, en el ejercicio 2019-2020 Barça Studios generó 17 millones de euros y esta cifra solo hará que crecer hasta los centenares de millones. LaLiga está copiando la estrategia tecnológica y de contenidos del Barça", dice una fuente de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, que constituyó Barça Studios en 2019.

Ante la variedad de predicciones, Marc Ciria, experto financiero especializado en la economía azulgrana, asegura que "todo dependerá del socio estratégico que se encuentre". Pero si éste "es el acertado y tiene garantías puede comportar hasta 200 millones de euros anuales en una primera fase de dos o tres años y crecer hasta los 350 y que se mantengan de manera sostenida en el tiempo".

Ciria, socio fundador de Diagonal Inversiones, considera que el proyecto Barça Studios "no puede dar mucho más de sí".

Barça Studios hasta ahora ha sido el departamento del club en el que se ha centralizado la creación, la producción y la comercialización de toda la oferta audiovisual de la entidad azulgrana, incluido Barça TV. Y ha generado producciones propias como 'Matchday', que siguió el día a día del primer equipo durante el curso 2018-2019.

Pero en la próxima Asamblea de Compromisarios del Barça, que se celebrará el 17 de octubre en el Palau Blaugrana, se votará la autorización para transmitir a uno o más inversores una participación minoritaria de Barça Studios, que a partir de ahora integrará toda su actividad audiovisual en la sociedad independiente Barça Produccions.

De esta manera, se finiquita (por lo menos de la forma que se había entendido hasta ahora) el proyecto 'Barça Corporate', que pretendía vender a un socio inversor las cuatro patas de negocio del club formadas por Barça Studios, Barça Licensing & Merchandising (la mercadotecnia), Barça Innovation Hub (innovación y tecnología) y Barça Academies (las escuelas del club).

La junta de Bartomeu, en una carta publicada en EFE en agosto, explicó que había recibido ofertas de socios estratégicos de como mínimo 220 millones por hacerse con el 49% de la explotación del 'Barça Corporate'.

En una rueda de prensa posterior, Laporta le respondió de forma contundente: "Hemos llegado a la conclusión, tanto nosotros como Goldman Sachs (el fondo inversor que ha vehiculado la renegociación de 595 millones de euros de la deuda azulgrana), de que las propuestas para el 'Barça Corporate' no eran aceptables por no acercarse a las expectativas".

Una fuente de la directiva de Bartomeu admite que el proyecto 'Barça Corporate', desde el punto de vista del potencial económico que se podía sacar, era "un 80% Barça Studios y un 20% BLM, aunque hubiese podido servir para encontrar valor a las Barça Academies y al BiHub".

Así, considera que "por separado se le puede sacar un precio más alto a los principales activos y encontrar socios más adecuados". Además, desvela que en su momento se juntó todo "para encontrar un socio más financiero que industrial".

Por su parte, la fuente relacionada con el actual departamento comercial del Barça no es tan optimista sobre la capacidad de crecimiento de Barça Studios: "'Matchday', que es el gran producto que ha creado hasta ahora, prácticamente no tuvo ingresos a pesar de que utilizó al gran activo, los jugadores".

E insiste: "Tu punto fuerte es vender a los telespectadores el acceso a los jugadores y ahora mismo te acabas de quedar sin Leo Messi. El Paris Saint-Germain sí que tiene capacidad para hacer cuatro producciones potentes, pero el Barça actualmente no cuenta con este tipo de futbolistas como el mismo Messi, Neymar o Mbappé".

En la Asamblea del 17 de octubre probablemente se conocerán los números de Barça Studios del ejercicio 2020-2021. Aunque inevitablemente estarán influenciados por la situación pandémica, que superen o no los 17 millones de ingresos del curso anterior será una clara señal de hacia dónde se encamina su potencial de futuro.

Sergi Escudero