Autoridades buscan yate desaparecido entre Cuba y México tras vuelta de Haití

Fotografía cedida este 30 de septiembre por la Brigada de Rescate Internacional Cancún AC, del barco M.O.I. Guadalupe a punto de zarpar el 11 de septiembre de 2021, para llevar ayuda humanitaria tras el terremoto en Haití. EFE/Brigada de Rescate Internacional Cancún. AC/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Cancún (México), 30 sep (EFE).- Autoridades mexicanas y grupos de voluntarios buscan en aguas internacionales una embarcación con cuatro tripulantes que desapareció cuando regresaba al estado mexicano de Quintana Roo (sureste) luego entregar ayuda humanitaria en Haití para los damnificados del terremoto del 14 agosto.

El encargado de comunicación y enlace de la Brigada de Rescate Internacional Cancún, Emiliano Miño, explicó a Efe este jueves que el barco zarpó de Puerto Aventuras en la Riviera Maya, el 11 de septiembre y desapareció el 28 de septiembre en el trayecto de regreso, entre Cuba y la isla mexicana de Cozumel, en aguas internacionales.

"Perdimos comunicación con ellos desde el 28 de septiembre a las 12.30 horas ( 17.30 GMT) en su ruta de regreso de Haití, ya se realizó el reporte a la capitanía de puerto en Cozumel y a Guardacostas de Cuba", explicó.

Señaló que al momento de su desaparición se encontraban cuatro integrantes de la tripulación. La embarcación es un yate marca Haterras blanco, con 86 pies de eslora y es de bandera panameña, de la marina Yatch Club Playa, de Puerto Aventuras.

De acuerdo con Miño en el operativo de búsqueda y rescate participan la Secretaría de Marina, una aeronave particular que sobrevuela la zona donde el GPS reportó la última ubicación, a unas 130 millas marinas de Cozumel, y otras embarcaciones particulares que se ofrecieron como voluntarios.

"Estamos a la espera de que se integre otra aeronave en la búsqueda, hoy no pudo salir porque necesitaban tramitar unos permisos para poder realizar los sobrevuelos en aguas internacionales", indicó.

Los planes originales de la misión humanitaria contemplaban el viaje en el barco desde Puerto Aventuras de dos misioneras médicas, cuatro misioneros enfermeros, dos mujeres y dos hombres, y la psicóloga, enfermera y superiora general de la orden Misioneros de Cristo Resucitado, Bertha López Chávez, pero después de presentar una avería menor en el casco optaron por regresar a Cozumel para que el personal médico se trasladara en avión hasta Haití.

El personal médico llegó a la comuna L'Asile, situada en el distrito de Anse-à-Veau, departamento de Nippes en Haití, donde esperaron la llegada del barco y el cargamento consistente en un hospital de campaña, el cual estaba equipado con toldos, tinacos y suministros, además de alimentos y casas de campaña.

"Sabíamos que el barco tenía un problema en el casco desde la salida, pero no era nada que pusiera en riesgo la flotación, se esperaba que fuera más lento y por eso se optó por enviar al personal médico en avión, todo estaba normal, se entregó la carga y ya estaba de regreso", finalizó.