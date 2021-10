Antiviral de Merck reduce a la mitad riesgo de muerte por covid

(Bloomberg) -- El antiviral contra el covid-19 de Merck & Co., llamado molnupiravir, redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 50% en un análisis intermedio de un ensayo en fase avanzada, un resultado que podría dar a los médicos otra potente herramienta para combatir el virus.

El gigante farmacéutico y su socio Ridgeback Biotherapeutics LP detendrán el estudio y planean solicitar una autorización de uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lo antes posible, informó en una entrevista el director ejecutivo de Merck, Rob Davis. Merck también tiene previsto presentar solicitudes a los organismos reguladores de otros países.

“No podríamos estar más emocionados con los resultados”, dijo Davis. “No hay que ir al hospital, no hay que ir a un centro para que lo administren. Es una píldora que se puede tomar en casa”.

El molnupiravir está indicado para su uso en pacientes no hospitalizados con covid-19 que hayan tenido síntomas durante cinco o menos días y estén en riesgo de sufrir una infección grave. Las empresas detallaron el análisis del estudio en un comunicado emitido el viernes.

Se esperaba que el ensayo clínico concluyera en noviembre. La decisión de detener la investigación se tomó por recomendación de un comité independiente y en colaboración con la FDA, explicó Davis.

Si se autoriza, el molnupiravir podría convertirse en una nueva e importante herramienta para el tratamiento del covid-19. Si bien existen medicamentos conocidos como anticuerpos monoclonales para evitar infecciones más graves, pueden ser difíciles de administrar, y su demanda ha aumentado durante el reciente repunte de casos del virus causado por la variante delta.

La adición de molnupiravir les dará a los médicos una opción mucho más sencilla para tratar a los pacientes infectados, lo que podría evitar que se llenen hospitales. El aumento de la variante delta ha puesto a prueba los sistemas de salud de todo el país, especialmente en las zonas donde las tasas de vacunación son más bajas que el promedio.

Análisis planificado

Los hallazgos se desprenden de un análisis previamente planificado de 775 pacientes que habían participado en el ensayo clínico desde al menos principios de agosto.

Alrededor del 7% de los pacientes que tomaron molnupiravir fueron hospitalizados o murieron, frente al 14% de los que recibieron un placebo. Ninguno de los que tomaron molnupiravir murió, en comparación con las ocho muertes del grupo de placebo.

El ensayo tenía previsto reclutar a 1.550 participantes, y alrededor del 90% ya se había inscrito. Los pacientes que estaban tomando un placebo tendrán la oportunidad de comenzar a tomar molnupiravir, dijo Davis.

Merck informó en el comunicado que espera producir 10 millones de cursos de tratamiento para fin de año, y se esperan más en 2022.

A principios de esta semana, Merck presentó otros datos de una investigación en fase inicial que muestran que el molnupiravir parece inhibir varias variantes importantes del coronavirus, incluida la cepa delta altamente contagiosa.

