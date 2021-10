AMP.- RDCongo.- RDC pide que los trabajadores de la OMS responsables de abusos sexuales rindan cuentas

El Gobierno llevará a cabo "investigaciones en profundidad" sobre los hechos



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha reclamado medidas judiciales contra los trabajadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) responsables de abusos y explotación sexual durante la campaña de vacunación contra el ébola "para que no se repitan actos similares".



"Le toca a nuestro Estado reclamar que todos los supuestos autores de estos actos reprensibles rindan cuentas, allá donde se encuentren", ha manifestado el ministro de Sanidad congoleño, Jean-Jacques Mbungani.



Así, ha hecho hincapié en que estas acciones son necesarias para "hacer justicia a las víctimas y para que nunca jamás se repitan actos similares" en el territorio congoleño, según ha informado el portal de noticias Actualité.



"El Estado de Derecho es y será una realidad en RDC", ha manifestado Mbugani en un comunicado, en el que ha trasladado además su solidaridad a las mujeres y niñas sometidas a estos abusos por parte de trabajadores de la OMS.



Por su parte, el Ministerio de Derechos Humanos del país africano también ha trasladado la indignación del Gobierno y en un comunicado de prensa ha afirmado condenar enérgicamente estos actos "odiosos e irresponsables" cometidos contra "ciudadanos congoleños vulnerables".



En este contexto, ha informado de que "en los próximos días se llevarán a cabo investigaciones en profundidad" por iniciativa del propio Gobierno de RDC con el fin de establecer responsabilidades, recoge Radio Okapi.



CASOS DE ABUSOS Y EXPLOTACIÓN SEXUAL



El organismo internacional confirmó el martes casos de abusos y explotación sexual por parte de algunos de sus empleados en RDC, algo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesos, calificó como una "traición repugnante".



Asimismo, indicó que su principal prioridad es que los responsables "no sean excusados, sino que rindan cuentas", mientras que asumió "la responsabilidad última por el comportamiento de las personas empleadas por la OMS y por cualquier fallo en los sistemas que haya permitido este comportamiento". En este sentido, subrayó su "responsabilidad personal" a la hora de emprender cambios en la organización.



Tedros nombró en noviembre de 2020 a una comisión independiente para investigar las denuncias de explotación y abusos sexuales durante la respuesta de la OMS a la décima epidemia de ébola en las regiones de Kivu del Norte e Ituri.



La comisión ha identificado a casi 60 posibles víctimas de explotación y abuso sexuales --la mayoría mujeres de una edad media de 20 años--, y a 21 presuntos autores, que eran empleados de la OMS en el momento de los hechos, aunque las víctimas han proporcionado nombres de otros 62 abusadores que, por el momento, no han sido identificados.



Los abusos se cometían, según concluye el informe, a mujeres de bajos niveles de ingreso y en una situación económica precaria, a quien se les prometía un empleo que, una vez habían dado su consentimiento a mantener relaciones sexuales, no se les otorgaba, mientras que algunas de las que ya tenían un puesto de trabajo eran obligadas por sus superiores a mantener relaciones sexuales para poder conservar el empleo. También se han constatado nueve casos de violaciones.



Cuatro de los perpetradores de los abusos todavía trabajaban para la OMS en el momento de conocerse las denuncias, pero sus contratos ya han sido rescindidos y se ha prohibido a todos ellos trabajar en la OMS en el futuro. Además, se remitirán las denuncias a las autoridades de RDC y a sus países de origen para que sean investigadas.