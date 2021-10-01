ADVISORY SPAIN-VOLCANO/ --LOGOED

Lava gushes from volcanic eruption on La Palma island
Start: 01 Oct 2021 02:27 GMT
End: 01 Oct 2021 02:35 GMT
EDITORS NOTE: AT 1310GMT THE LIVE SWITCHED TO A NEWS CONFERENCE BY SPOKESPERSON OF CANARY ISLANDS REGIONAL GOVERNMENT ROMAN RODRIGUEZ AND MEMBER OF REGIONAL GOVERNMENT ANTONIO OLIVERA. SOURCE/RESTRICTIONS REMAIN THE SAME.
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LA PALMA - The volcano on Spain's La Palma erupts for a tenth day after lava flows reached the Atlantic Ocean late on Tuesday evening.
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Source: TV CANARIAS
Aspect Ratio: 16:9
Location: Spain
Topic: Disasters / Accidents
Audio: NATURAL
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