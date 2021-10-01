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Agencias

ADVISORY SPAIN-VOLCANO/ --LOGOED

Por
REUTERSOCT 01
1 de Octubre de 2021

Lava gushes from volcanic eruption on La Palma island

Start: 01 Oct 2021 02:27 GMT

End: 01 Oct 2021 02:35 GMT

EDITORS NOTE: AT 1310GMT THE LIVE SWITCHED TO A NEWS CONFERENCE BY SPOKESPERSON OF CANARY ISLANDS REGIONAL GOVERNMENT ROMAN RODRIGUEZ AND MEMBER OF REGIONAL GOVERNMENT ANTONIO OLIVERA. SOURCE/RESTRICTIONS REMAIN THE SAME.

=====

PLEASE EXPECT A TEMPORARY INTERRUPTION IN THIS LIVE BETWEEN 1145-1245GMT APPROX.

====

LA PALMA - The volcano on Spain's La Palma erupts for a tenth day after lava flows reached the Atlantic Ocean late on Tuesday evening.

Restrictions:

BROADCAST: LIVE USE - MUST ON SCREEN COURTESY TV CANARIAS (SOURCE: TV CANARIAS) / EDITED USE - NO USE SPAIN (SOURCE: FORTA)

DIGITAL: LIVE USE - MUST ON SCREEN COURTESY TV CANARIAS (SOURCE: TV CANARIAS) / EDITED USE - NO USE SPAIN (SOURCE: FORTA)

Source: TV CANARIAS

Aspect Ratio: 16:9

Location: Spain

Topic: Disasters / Accidents

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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