5-3. Los Bravos derrotan a los Filis y ganan el cuarto título consecutivo de la división

El abridor de los Bravos de Atlánta, Ian Anderson EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 30 sep (EFE).- El abridor Ian Anderson brindó otra actuación dominante en el montículo, el jardinero derecho cubano Jorge Soler y el tercera base Austin Riley pegaron sendos cuadrangulares que ayudaron a los Bravos de Atlanta a ganar por 5-3 a los Filis de Filadelfia y conquistar el cuarto título consecutivo de la División Este de la Liga Nacional.

Los Bravos ganaron por barrida la serie clave de tres duelos a los Filis, sus más cercanos perseguidores.

"Simplemente tratamos de mantenernos ahí y de resolver esto", dijo el piloto de los Bravos Brian Snitker. "Es increíble lo que estos chicos lograron después de todo aquello por lo que hemos pasado, con lesiones y enfermedades".

Los Bravos no rebasaron la marca de .500 sino hasta el 6 de agosto, pero terminaron conquistando su vigésimo primer título divisional desde que se mudaron de Milwaukee a Atlanta en 1966.

El equipo de Atlanta se enfrentará en los playoffs a los Cerveceros, campeones de la División Central de la Nacional.

La serie comenzará el 8 de octubre en Milwaukee y el club que gane tres de cinco encuentros seguirá avanzando en los playoffs.

"Es una sensación increíble", consideró el primera base Freddie Freeman. "Tuvimos muchos altibajos, muchas cosas que pudieron habernos descarrilado".

El jardinero estelar venezolano Ronald Acuña quedó fuera por el resto de la campaña, por una lesión grave de rodilla. El otrora as Mike Soroka no pudo cumplir con el aguardado regreso, luego de romperse el tendón de Aquiles por segunda vez.

Por si fuera poco, el dominicano Marcell Ozuna, el alma del plantel que llegó hasta el séptimo juego de la Serie de Campeonato de 2020, fue arrestado a finales de mayo, luego de un altercado con su esposa, y no volvió al equipo.

El gerente general Alex Anthopoulos realizó varios movimientos, para integrar su jardín con Soler, Adam Duvall y el boricua Eddie Rosario.

Soler, primer bateador de Atlanta en el cotejo, hizo que su equipo comenzara con el pie derecho su marcha hacia la conquista del título divisional.

El toletero cubano, que llegó de los Reales de Kansas City, consiguió el primer cuadrangular de su carrera en el turno inicial de un encuentro, para llegar a 26 vuelacercas en lo que va de temporada.

Cuando tenía cuenta de 3-2, prendió el lanzamiento de Kyle Gibson (4-6), sin que hubiese corredores en circulación.

Riley, que reforzó su inesperada candidatura para el Jugador Más Valioso (MVP), amplió la ventaja con su trigésimo tercer cuadrangular en la cuarta entrada.

El antesalista estelar de los Bravos puso la pizarra 5-0 tras impulsar otra carrera con sencillo de bate roto en el quinto episodio.

Esa ventaja fue más que suficiente para Anderson (9-5), que parece recuperar la forma que mostró como novato en la postemporada 2020. EFE

