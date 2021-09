VÍDEO: Barnier aboga por "cambiar" la política de inmigración en Francia para "evitar la ruptura" de la sociedad

30-09-2021 El excomisario europeo Michel Barnier, firma el libro de la Fundación, después de una entrevista con Europa Press en la Fundación Carlos de Amberes, a 30 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). Barnier lideró las negociaciones del Brexit y ahora quiere presentarse a las elecciones de Francia. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



El precandidato a la Presidencia de Francia por el partido Los Republicanos Michel Barnier ha reiterado este jueves su inclinación por "evaluar" y "cambiar" la política de inmigración en el país europeo para "evitar la ruptura" de la sociedad francesa, que es la "situación actual".



"Hay una política de inmigración en Francia y, de hecho, también en Europa que se ve que no funciona", ha afirmado el también exnegociador de la UE para el Brexit, antes de incidir en que "como no funciona, hay que evaluarla, hay que cambiarla".



No obstante, en una entrevista con Europa Press, ha matizado que los eventuales cambios tienen que ser diferentes a las "soluciones" propuestas por los partidos de extrema derecha.



Barnier ya había planteado una "moratoria" de cinco años para cerrar la frontera francesa a la migración y ha prometido la celebración de un referéndum sobre política migratoria si gana los comicios que se celebrarán en 2022.



Según ha explicado a este medio, la "moratoria" serviría para "evaluar los procedimientos, evaluar cómo cambiarlos" y para "trabajar conjuntamente" con países como España, Italia o Alemania con el objetivo de "tener una política europea conjunta y también un control" de las fronteras francesas.



El exnegociador de la UE sostiene que Francia debe "recuperar su soberanía jurídica", una idea que considera "importante" y que ya mostró en un acto electoral para las primarias de Los Republicanos, donde incidió en que el objetivo era "no estar más sometidos a las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE o del Tribunal europeo de Derechos Humanos".



La Comisión Europea recordó posteriormente a Barnier la primacía del Derecho comunitario y subrayó, evitando la réplica directa, que las competencias en materia migratoria son compartidas entre la UE y los gobiernos nacionales pero que la Comisión no es quien "fija cuotas" migratorias porque esa es una cuestión exclusiva de los países miembro.



El político francés insistió con firmeza durante el proceso de divorcio de Reino Unido y la UE en la necesidad de que Londres asumiera las competencias del Tribunal de la UE, pero desde que regresó a la política francesa ha endurecido su discurso en materia de migración y soberanía nacional.



En cualquier caso, Barnier tiene que someterse en noviembre a primarias internas para lograr la candidatura a la Presidencia, un proceso en el que ya se enfrenta a la actual presidenta de la región parisina de Isla de Francia, Valérie Précresse, o el ex eurodiputado Philippe Juvin, entre otros. "Efectivamente soy candidato y tengo la determinación de convencer a mis compatriotas y primero a mis correligionarios", ha indicado.



"PREOCUPADO" POR EL INCUMPLIMIENTO DEL BREXIT



Por otro lado, Barnier ha mostrado su "verdadera preocupación" por el incumplimiento por parte de Reino Unido de los acuerdos del Brexit, que fueron "negociados línea por línea, palabra por palabra, diría que coma por coma".



"Ahora están volviendo atrás, desdiciéndose de su palabra", ha lamentado, antes de pedir al Gobierno de Boris Johnson, como político, puesto que ya no habla en nombre de la UE, que "respeten la firma y respeten lo que se ha decidido".



A su juicio, en el asunto está en juego "la confianza y, en este caso, la pérdida de confianza". En este contexto, el exnegociador europeo ha aludido a los "muchos desafíos conjuntos" que no forman parte del acuerdo, enumerando la lucha contra el terrorismo, el cambio climático o la pobreza en África, "que da alas a la inmigración ilegal", entre otros. "Todos estos problemas que son conjuntos creo que merecen recuperar la confianza", ha apostillado.



En su visita a España, Barnier ha dictado la XI Lección conmemorativa Carlos de Amberes, una conferencia que ha versado precisamente sobre las lecciones aprendidas del Brexit. En su intervención, el político francés se ha congratulado por el "gran proyecto" que es la UE y ha hecho hincapié en lo "doloroso" que fue el proceso de divorcio, que le llevó a escribir un libro, de reciente publicación en España, que recoge su "diario" durante las negociaciones.



En este contexto, y respecto al proceso de negociación, ha destacado dos características, la transparencia y la unidad. En cuanto a la transparencia, ha explicado que se decidió "decirlo todo, de todos los temas, a todos, en el mismo momento" para lo que se conformó un grupo de delegados del Brexit con la autoridad de los embajadores. "Yo les decía lo mismo a la canciller de Alemania que al primer ministro de Malta y así es cómo se construyó la confianza", ha ejemplificado.



En referencia a la unidad --"algo que los británicos no han entendido"--, Barnier ha subrayado que "cada vez que un país tenía una preocupación específica era obligatorio que fuese la preocupación de los otros 26". "Los problemas de cada uno de los países se convirtieron en el problema de todos", ha incidido, antes de enumerar aspectos como la pesca, que impactaba directamente en ocho países, entre los que figura España, y ámbito que recibió el apoyo del resto de miembros.



"Tenemos que seguir siendo vigilantes en la aplicación de estos acuerdos", ha resumido el exnegociador europeo, que ha pedido "responder y entender" aspectos como el enfado y la ira social para evitar futuros procesos de divorcio de otros miembros del bloque. "Si no aportamos los cambios necesarios puede haber otras situaciones en otros sitios. Es demasiado tarde para los británicos, pero no para nosotros", ha remachado.



