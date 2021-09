Verdes alemanes llaman conservadores resolver problemas internos para hablar

La líder de Los Verdes alemanes, Katrin Göring-Eckardt en una imagen de archivo. EFE/ Till Rimmele

Berlín, 30 sep (EFE).- Los verdes mostraron hoy de nuevo sus disposición a reunirse con los conservadores de la Unión Cristiandemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU) bávara para hablar sobre un posible gobierno en Alemania tan pronto como el bloque esté en condiciones de conversar.

La presidenta del grupo parlamentario de los verdes, Katrin Göring-Eckardt, dijo en una comparecencia ante la prensa tras la sesión constituyente, no poder dar todavía una fecha para una reunión con los conservadores, que primero deben "resolver sus problemas internos", dijo.

Recordó que por el momento su formación ha mantenido primeras conversaciones con el Partido Liberal (FDP) y que lo mismo se hará con el Partido Socialdemócrata (SPD) y entonces ser verá "en qué medida está en condiciones la Unión para conversar", al tiempo que señaló que la oferta de hablar ya está sobre la mesa.

"Lo que la Unión deba aclarar, lo tienen que aclarar ellos y cuando sepan quién puede hablar con quién, se hará", dijo, mientras el copresidente del grupo parlamentario de los ecologistas, Anton Hofreiter, señaló en la misma línea que no es función de los verdes ocuparse de las "relaciones de poder" en la CDU.

Göring-Eckardt agregó que su partido ya ha dejado claro que está dispuesto a "hablar con todos", aunque parte de la premisa de que "las coincidencias son mayores con el SPD que con el resto".

AVANCE EN LAS CONVERSCACIONES ENTRE VERDES Y LIBERALES

Hofreiter, por su parte, señaló que verdes y liberales coinciden en una serie de puntos como en la necesidad de que la digitalización sea una realidad, de un desarrollo en la educación y en materia de derechos civiles.

No obstante, son conocidas las diferencias entre verdes y liberales en materia de impuestos y financiación, agregó.

En este sentido, Göring-Eckardt señaló que la próxima ronda de conversaciones con los liberales tiene como objetivo "hablar de contenidos" y hacerlo con plena confianza.

En lo que todos las partes coinciden, agregó, es que las negociaciones para formar gobierno "no se deben eternizar" y menos aún las conversaciones previas, subrayó.

"Queremos que las conversaciones previas se desarrollen lo más rápido posible para ve si de ahí puede salir algo, para poder pasar a una negociación más profunda", dijo.

Subrayó asimismo la importancia de que a diferencia de lo que ocurrió en 2017, las conversaciones previas no se tomen como "unas negociaciones anticipadas para la formación de una coalición".

La primera reunión este martes entre ecologistas y liberales, los dos partidos menores de cara a la formación de un gobierno de coalición, se interpreta como un intento de buscar coincidencias y evitar así una situación como la de 2017, cuando tras semanas de conversaciones, el FDP dio por rota la negociación con verdes y conservadores.

En tanto, medios alemanes informaron hoy que liberales y conservadores celebrarán este domingo una primera reunión para sondear las posibilidades de avanzar hacia una cuerdo de coalición, al igual que verdes y socialdemócratas.

El SPD fue la fuerza más votada en las elecciones generales del pasado domingo, con el 25,7 % de apoyos, seguido del bloque conservador, con el 24,1 %.

Los Verdes obtuvieron el 14,8 % de los votos y los liberales, el 11,5 %, lo que los convierte en decisivos para formas una coalición de gobierno, ya sea liderada por los socialdemócratas o por los conservadores.