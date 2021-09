Venezuela emprenderá acciones legales para "recuperar" filiales de PDVSA

El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami. Foto de archivo. EFE/ Raúl Martínez

Caracas, 29 sep (EFE).- El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, aseguró este miércoles que el Gobierno del país caribeño emprenderá acciones legales nacionales e internacionales para "recuperar" las filiales de PDVSA Monómeros Colombo Venezolanos S.A y Citgo, administradas por Juan Guaidó desde 2019, cuando fue reconocido por Estados Unidos y Colombia como presidente interino.

"Queremos ratificar la voluntad firme, inquebrantable y absoluta del Gobierno de emprender todas las acciones legales, tanto internas como internacionales, para que rescatemos ambas empresas. No vamos a permitir este robo que se pretende hacer a Citgo y Monómeros", indicó el ministro en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El Aissami, quien aseguró que "pronto" habrá resultados "en favor de la justicia", espera que EE.UU. logre, "con sensatez", levantar las sanciones impuestas en contra de PDVSA y "devolver" la administración de Citgo al Gobierno, presidido por Nicolás Maduro.

El ministro denunció un supuesto caso de corrupción en ambas empresas y responsabilizó a Guaidó y otros dirigentes de la oposición venezolana, como Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio y Henrique Capriles.

El Aissami indicó que hubo una desviación de recursos desde la Fundación Simón Bolívar, una organización sin fines de lucro de Citgo, creada en 2006 para atender casos de pacientes que demandan atención médica especializada en el extranjero.

"Hasta 2018, esta fundación atendió 3.300 pacientes y quedaron pendientes, sin atención médica, 800 pacientes de enfermedades crónicas y 60 a la espera de trasplantes", explicó el ministro.

Agregó que cuando Guaidó designó a Mariela Poleo como presidenta de la fundación, "se apropiaron de millones de dólares que eran destinados para la atención de pacientes venezolanos en el extranjero".

"Estamos investigando ya que estos fondos se han constituido en una suerte de caja chica para los familiares de Guaidó, Vecchio y Borges, entre otros ladrones. Esta plata la despilfarran y la gastan en viajes, en lujosos hoteles (...) un desastre total, mientras los venezolanos están a la espera de trasplantes y atención médica", expresó.

Sobre Monómeros, el ministro afirmó que hasta 2019, cuando empezó a ser administrada por Guaidó, la empresa era solvente y estaba trabajando al 100 % de su capacidad instalada.

"Hoy es una empresa quebrada, devastada, destruida por Guaidó y toda la red criminal y corrupta que fue designada para la dirección de la empresa", dijo.

A principios de septiembre, el Gobierno colombiano decidió someter a Monómeros a la "máxima vigilancia" debido a su situación económica, jurídica y administrativa.

El lunes, el partido político Primero Justicia (PJ), del que forma parte el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, renunció a formar parte de los "espacios que atienden" la gestión de activos en el exterior al no acoger Guaidó sus propuestas.

Por otra parte, reiteraron que, "desde hace más de un año", expresaron su "preocupación por la gestión de los activos y de las empresas" públicas en el exterior, por lo que hicieron "propuestas que no fueron tomadas en consideración".

El pasado 14 de septiembre, la Fiscalía de Venezuela anunció una nueva investigación a Guaidó por usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir, en relación con Monómeros.

Ese mismo día, el opositor aseguró que los activos del país caribeño en el exterior están bajo la protección de aliados, como la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), y que su grupo estudia la opción de que sean transferidos a un fideicomiso.