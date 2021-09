Vaticano.- El Vaticano descentraliza el X Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará en todo el mundo

ROMA, 30 (EUROPA PRESS)



El Vaticano ha presentado el X Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar del 22 al 26 de junio de 2022 con diversos actos en Roma, pero, sobre todo, como un evento "multicéntrico" y "virtual" con eventos paralelos en todas las diócesis del mundo.



"Esta edición no se desarrollará con un único encuentro en Roma, sino como un verdadero evento multicéntrico (*) que permitirá a todas las familias participar en los encuentros diocesanos, en las fiestas, y en las misas que todo obispo está invitado a organizar en la propia diócesis", ha señalado el prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el cardenal Kevin Farrell.



En este sentido, ha aclarado que esta nueva dinámica que pretende descentralizar el evento y no concentrarlo en una sola capital del mundo permitirá que todas las familias sin importar "de dónde sean o dónde estén" se sientan integradas. "Volar es cada vez más caro, y necesitamos usar nuevos modos de comunicación para transmitir el mensaje de amor para las familias", ha agregado el purpurado.



A este respecto, el sacerdote que gestiona la oficina de comunicación del Vicariato de Roma, Walter Insero ha señalado que "uno de los principales desafíos consistirá no solo en mejorar la comunicación, sino en fomentar la participación a través de las redes sociales en este evento".



No obstante, el Vaticano ha organizado de forma presencial diversos actos en el Aula Pablo VI como un festival con testimonios de diferentes familias en presencia del Papa o un congreso pastoral que incluirá distintos debates y paneles para poner en diálogo experiencias pastorales en todo el mundo. En este sentido, está previsto que participen 2.000 delegados, entre los que habrá también diversas familias, que "serán enviados directamente por las Conferencias Episcopales y por los responsables de las Asociaciones familiares y movimientos eclesiales internacionales", tal y como ha subrayado la subsecretaria del Consejo Pontificio para los laicos, en la sección por la Vida y la Familia, Gabriella Gambino.



El número de los delegados de cada Conferencia Episcopal será proporcional a la dimensión numérica de la misma delegación eclesial. Además, en el caso de las Conferencias Episcopales que tienen menos recursos la Santa Sede ayudará económicamente a pagar los vuelos de los delegados.



"A los obispos en las diócesis de todo el mundo, enviaremos directamente sugerencias para organizar el evento, por primera vez, a nivel local", ha señalado Gambino que ha reconocido que "no será fácil" asumir la iniciativa, "especialmente en algunas áreas geográficas y en algunas situaciones pastorales particulares".



"Todas las familias de todos los continentes, desde casa, con su ordenador o su teléfono, tendrán la posibilidad de participar desde remoto", ha asegurado Gambino. Todas las personas que se registren recibirán los instrumentos pastorales, como las catequesis, que gradualmente el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida pondrá a disposición.