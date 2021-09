Una decena de policías heridos en protestas contra ley que castiga invasión de tierras en Paraguay =(Fotos)= Asunción, 29 Set 2021 (AFP) - Una decena de policías resultaron heridos el miércoles durante enfrentamientos con indígenas frente al Congreso de Paraguay, en Asunción, que aprobó una ley para endurecer el castigo contra invasores de tierras, según observó la AFP.Los indígenas -unos 2.000 según la policía- quemaron con bombas molotov tres vehículos estacionados, y arremetieron con palos y piedras contra los uniformados que utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. Videos de medios locales muestran a dos agentes sangrando por cortes en la cabeza, otro apaleado en el suelo y un cuarto auxiliado luego de recibir un flechazo en el muslo.La ley que endurece las penas por la invasión de tierras fue aprobada por amplia mayoría por la Cámara. El Senado lo hizo hace una semana. El texto prevé penas de hasta de 10 años de cárcel por este delito."La ley no busca perseguir a nadie sino dar seguridad a los ciudadanos de zonas urbanas y rurales, incluso de comunidades indígenas", dijo el senador Fidel Zavala, del Partido Patria Querida (centro)."Lo que se quiere es proteger la propiedad privada, para que la gente que quiera trabajar tenga la seguridad de que su propiedad no será invadida", agregó el senador Enrique Bachetta, del Partido Colorado (conservador).En el lado contrario, el senador Sixto Pereira, del izquierdista Frente Guasú (Frente Grande) calificó la legislación de "represiva" y dijo que la Constitución "consagra el derecho a la tierra, a una vivienda, a una vida digna"."Nosotros no defendemos invasores pero el aumento de penas no solucionará el problema", agregó la senadora Desirée Masi, del Partido Democrático Progresista (liberal).Paraguay figura entre los países más desiguales de América Latina, solamente por detrás de Honduras, Guatemala y Brasil, según la Cepal. Un 80% de las tierras agrícolas del país están en manos del 1,6% de propietarios de la tierra, de acuerdo con la organización Oxfam.La pobreza creció en Paraguay del 23,5 % en 2019 al 26,9 % en 2020, debido al impacto de la pandemia, según el Instituto Nacional de Estadística.hro/dl/dga