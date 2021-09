Uber interrumpe hoy su servicio en Bruselas para pedir una reforma del sector

Logo de Uber, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

Bruselas, 30 sep (EFE).- Uber paralizará este jueves durante tres horas su servicio en Bruselas en apoyo a una manifestación organizada por los conductores de vehículos con chófer (VTC) para reclamar una reforma del sector, que en la capital belga se rige por normas de 1995 que, entre otras cosas, prohíben recoger pasajeros sobre la marcha usando el teléfono móvil.

"Esta medida es excepcional y sin precedentes en Europa. Está en línea con la gravedad y urgencia de la situación en Bruselas", explicó en su blog la empresa, que tomó la iniciativa a petición de sus conductores, que se manifiestan este jueves en la capital.

Entre las 8.30 y las 11.30 no se podrán reservar viajes a través de la aplicación móvil de Uber, que permite a los usuarios solicitar un traslado en coche de forma inmediata con su teléfono móvil y a los conductores aceptarlo de la misma manera.

Los conductores de Uber, unos 2.000 según la empresa, convocaron la manifestación para pedir al Gobierno una reforma del sector que había prometido presentar este verano y la mantienen pese a que ayer el ministro presidente de la región, Rudi Vervoort, entregó finalmente en anteproyecto de ley.

La regulación actual belga de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) data de 1995 y estipula que todas las reservas deben hacerse al menos tres horas antes del traslado y prohíben utilizar los servicios de geolocalización de un teléfono móvil, con lo que aplicarlas a Uber impediría de facto que la empresa prestase sus servicios.

Si no respetan la prohibición, los conductores se arriesgan a ser sancionados, a perder la licencia o incluso ver confiscado su vehículo.

El Gobierno de la región de Bruselas, dónde se encuentra la capital y la única del país en la que opera Uber, pretendía en un primer momento aplicar a la empresa estadounidense estas normas, algo a lo que esta se opuso, pero finalmente las autoridades decidieron acometer una reforma del sector que actualice las reglas tanto para los VTC como para los taxis tradicionales.

El anteproyecto de ley presentado ayer por Vervoort, que aún debe ser tramitado, prevé distinguir dos categorías: por un lado los "taxis de estación", referida a los taxis clásicos, que tendrán plazas de aparcamiento reservadas y podrán usar vías prioritarias; y por otro los "taxis de calle" correspondientes a las actividades de plataformas como Uber o Heetch, que se reservan de modo electrónico.

Estos taxis no podrán estar en la calle salvo que hayan recibido una reserva, ni usar las vías reservadas para los taxis clásicos, según recoge la agencia Belga.

Se endurecen las normas para las plataformas, que entre otras cosas no podrán exigir exclusividad a los conductores y tendrán que informar de qué costes se les imputan, y se prevé reforzar el estatuto de los conductores definiendo las condiciones laborales en convenios colectivos que tendrán que ser respetados también por las plataformas.

La aparición de plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte con conductor, como Uber o Cabify en España, han generado conflictos con el sector del taxi y llegado a varios tribunales europeos, que no siempre han sentenciado en el mismo sentido.

En Bélgica, un tribunal sentenció en 2019 que los conductores de Uber no son sus empleados y que la empresa no ejerce una competencia desleal hacia los taxis tradicionales, mientras que este mismo mes una corte de Países Bajos consideró que sí son empleados y no autónomos, como defiende la plataforma.