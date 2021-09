Terapia de anticuerpos de Roche ayuda a hospitalizados por covid

(Bloomberg) -- El cóctel de anticuerpos de Roche Holding AG y Regeneron Pharmaceuticals Inc. redujo la carga viral en pacientes hospitalizados por covid-19 en un estudio clínico, lo que respalda las perspectivas de un fármaco que pueda aliviar la presión sobre los sistemas de atención médica.

La carga viral disminuyó a los siete días de iniciado el tratamiento en pacientes cuyos cuerpos no habían iniciado una respuesta natural de anticuerpos por sí mismos y que requerían poco o nada de flujo de oxígeno suplementario, indicó Roche. Los resultados provienen de un ensayo de fase II/III del fármaco, llamado Ronapreve, presentado en una conferencia médica el jueves.

Ronapreve aún no está aprobado para su uso en hospitales, aunque, en países como Estados Unidos y Japón, ya está autorizada la terapia combinada para el tratamiento de pacientes ambulatorios con covid.

Roche señaló que los resultados del estudio respaldan los datos de un ensayo clínico más grande realizado en el Reino Unido llamado Recovery, que muestra un beneficio para pacientes hospitalizados que reciben Ronapreve más el tratamiento estándar de atención.

Nota Original:Roche Covid Antibody Drug Shows Benefit in Hospitalized Patients

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.