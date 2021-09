River Plate recibe a Boca Juniors con la ilusión de superar al líder Talleres

Jugadores de River celebran un gol, en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Pool

Buenos Aires, 30 sep (EFE).- River Plate, que está segundo en la Liga argentina a solo dos puntos de Talleres de Cordoba, recibirá este domingo a Boca Juniors en una nueva edición del superclásico con la intención de asumir, aunque sea por unos días, el liderato del torneo en la décimo cuarta jornada.

Talleres lidera con 29 puntos seguido por el Millonario, que tiene dos menos.

Más atrás se encuentran Estudiantes de La Plata, con 24, Lanús, con 23, Independiente, con 22, y Boca Juniors, con 21.

La jornada comenzará el viernes, finalizará el lunes y será la primera que se juega con público (aforo del 50 %) desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

Tanto en River Plate como en Boca Juniors las principales figuras están a disposición de los entrenadores con miras al partido que se jugará el domingo a las 17.00 (20.00 GMT) en el Monumental

El Millonario llega al superclásico como el máximo anotador del torneo con 26 goles a favor, más del doble que su clásico rival (11) y con una cantidad de goles encajados similar (10 de River contra 8 de Boca).

Ambos equipos vienen de sendos triunfos en la jornada anterior.

"Somos conscientes que venimos levantando y para meternos de lleno en la lucha por el campeonato tenemos que ganar en la cancha de River. Ojalá que se den las cosas bien, la idea que tenemos es ir a buscar el partido", dijo el capitán de Boca Juniors, el zaguero Carlos Izquierdoz.

Talleres jugará recién el lunes, conociendo el resultado del superclásico, ante Defensa y Justicia.

El equipo cordobés llega motivado no solo por su gran andar en la Liga sino porque el miércoles le ganó por 1-2 a Temperley y se clasificó para las semifinales de la Copa Argentina.

El equipo del uruguayo Alexander 'el Cacique' Medina parece imbatible y tendrá enfrente a Defensa y Justicia, que es décimo sexto con 15 puntos y viene de perder por 2-1 ante San Lorenzo.

Antes de eso, el Halcón sumó cuatro empates seguidos.

Otro partido destacado será el que animarán el domingo Estudiantes, tercero con 24, y Racing Club, décimo con 18.

La Academia atraviesa una crisis deportiva y lleva siete partidos sin victorias, mientras que Estudiantes viene de empatar 1-1 ante Platense en la jornada pasada y perderle terreno a River y Talleres.

Lanús jugará el viernes ante Central Córdoba, penúltimo con once puntos, e Independiente visitará el sábado a Vélez, que es séptimo con 20 puntos y viene de una racha de cinco triunfos y dos empates en las últimas siete jornadas.

San Lorenzo, décimo quinto con 16 puntos, visitará el sábado a Atlético Tucumán, décimo noveno con una unidad menos.

- Partidos de la decimocuarta jornada:

01.10: Aldosivi-Unión y Lanús-Central Córdoba

02.10: Godoy Cruz-Newell's Old Boys, Platense-Patronato, Huracán-Arsenal, Atlético Tucumán-San Lorenzo y Vélez Sarsfield-Independiente.

03.10: Gimnasia-Sarmiento, Rosario Central-Argentinos, River Plate-Boca Juniors y Racing Club-Estudiantes.

04.10: Defensa y Justicia-Talleres y Colón-Banfield.

- Clasificación:

PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. Talleres 13 9 2 2 22 10 29

.2. River Plate 13 8 3 2 26 10 27

.3. Estudiantes 13 7 3 3 21 12 24

.4. Lanús 13 7 2 4 22 19 23

.5. Independiente 13 6 4 3 13 10 22

.6. Boca Juniors 13 5 6 2 11 8 21

.7. Vélez Sarsfield 13 5 5 3 17 8 20

.8. Godoy Cruz 13 6 2 5 23 18 20

.9. Colón 13 5 4 4 10 15 19

10. Racing Club 13 4 6 3 10 6 18

11. Argentinos 13 4 6 3 11 8 18

12. Gimnasia 13 4 5 4 11 14 17

13. Huracán 13 3 7 3 9 8 16

14. Rosario Central 13 5 1 7 18 18 16

15. San Lorenzo 13 4 4 5 12 15 16

16. Defensa y Justicia 13 3 6 4 13 12 15

17. Newell's 13 4 3 6 14 19 15

18. Unión 13 4 3 6 12 17 15

19. Atlético Tucumán 13 4 3 6 12 18 15

20. Patronato 13 3 5 5 10 14 14

21. Banfield 13 2 7 4 10 13 13

22. Sarmiento 13 3 4 6 11 16 13

23. Aldosivi 13 4 1 8 15 24 13

24. Platense 13 2 6 5 15 18 12

25. Central Córdoba 13 2 5 6 13 18 11

26. Arsenal 13 2 5 6 6 19 11.