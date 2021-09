Rey Felipe.- Partidos y entidades independentistas critican la visita del Rey a Barcelona

30-09-2021 ANC y Òmnium convoca una manifestación de protesta contra el Rey en la plaza Espanya de Barcelona. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA PAU VENTEO - EUROPA PRESS



Apoyan la concentración sendos diputados de ERC, Junts y CUP, además de entidades y Demòcrates



BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)



Partidos y entidades independentistas han criticado la visita del Rey Felipe VI a Barcelona este jueves con motivo del salón Automobile Barcelona, durante la concentración de rechazo en la plaza Espanya, donde ha habido 300 personas.



La diputada de ERC en el Congreso Pilar Valluguera ha reivindicado el lema de la concentración, 'Catalunya no tiene rey', y ha calificado a Felipe VI como "heredero directo del franquismo".



La también diputada en el Congreso Mireia Vehí (CUP) ha tachado de provocación la visita real y ha considerado "una cierta contradicción que haya representación del Govern", al que también ha afeado coincidir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez --ha asistido el conseller Roger Torrent--.



También ha asistido el diputado de Junts en el Parlament de Catalunya Francesc Ten, que ha asegurado que el 80% de los catalanes no apoyan la monarquía.



El portavoz de Demòcrates, Antoni Castellà, ha considerado una "provocación que el jefe de Estado español quiera pasearse por Catalunya en términos de nación ocupada".



ENTIDADES



El miembro de la junta de Òmnium Cultural Gerard Pijoan ha afeado que el Rey "vuelva a pisar las calles de este país exhibiendo su impunidad" la vigilia del aniversario del 1-O, por el que ha dicho que debería pedir perdón; y el vicepresidente de la ANC, David Fernàndez, ha llamado a los políticos catalanes a recordar el mandato del 1-O, en sus palabras.



Isidre Sierra, de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), ha rechazado la presencia del Rey y ha sostenido que "los municipios no necesitan ninguna tutela, y los catalanes lo que quieren es gestionarse"; y Àngels Torrents (Intersindical) ha calificado como provocación la visita un día antes del aniversario del 1-O.