Portaltic.-Spotify añade las preguntas y respuestas a los oyentes durante los pódcast

30-09-2021



MADRID, 30 (Portaltic/EP)



Spotify ha añadido nuevas características a su apartado de pódcast que permiten que los organizadores lleven a cabo sesiones de preguntas y respuestas, así como realizar encuestas que pueden contestar sus oyentes.



Las nuevas funciones, que buscan hacer los pódcast de Spotify "interactivos" por primera vez, se han anunciado este jueves coincidiendo con el Día Internacional del Pódcast, que se celebra el 30 de septiembre para reivindicar este formado de audio.



En los episodios en los que el autor de un pódcast ha decidido publicar una pregunta o una encuesta, los oyentes podrán encontrarlas en la parte inferior de la página del episodio en Spotify en su móvil, tanto en los sistemas iOS como Android, como ha informado la plataforma en un comunicado remitido a Europa Press.



Por su parte, los 'podcasters' podrán habilitar estas nuevas funciones a través de Anchor, el agregador de pódcast donde se encuentra alojado. Al crear o subir un nuevo episodio, los creadores podrán encontrar las funciones de preguntas y de encuestas.



Una vez publicado, recibirán una notificación cuando los oyentes respondan y podrán ver las respuestas en Anchor, en la misma página donde se aloje el episodio correspondiente.



TENDENCIAS DE ESCUCHA DE PODCAST EN 2021



Spotify ha presentado también un informe sobre los hábitos de consumo de pódcast en España en 2021, que muestra tendencias como que en el último año el catálogo de la plataforma en España se ha duplicado.



Según el informe, el 51 por ciento de los usuarios españoles ya escucha algún programa de este tipo. Uno de cada tres españoles (33%) afirma que ya está fidelizado a este formato, mientras que un 16 por ciento no se ha animado a escucharlos.



En el plano internacional, en el último año se han añadido más de 1,5 millones de títulos nuevos de pódcast a la plataforma, y el catálogo ya supera los 2,9 millones.



En lo que respecta a los programas más populares en lo que llevamos de año, en el 'top 5' de los más escuchados desde enero en España se encuentran: 'Nadie Sabe Nada', 'Entiende Tu Mente', 'Takeover', 'The Wild Project' y 'La Vida Moderna'.



Por categorías, los programas 'top 3' de comedia más escuchados son 'Nadie Sabe Nada', 'The Wild Project' y 'Estirando el chicle', mientras que enn noticias destacan 'Las noticias de la SER', 'Global News Podcast' y 'El Larguero'.



De sociedad y cultura, los favoritos son 'The Wild Project', el podcast de Ibai Llanos 'Charlando Tranquilamente' y 'El Bar de los Broder Tolquin'. En deportes, 'Mundo Maldini', 'Mejora tu pádel' y 'Bikineros' son los más populares.



Y, por último, los más escuchados en la categoría de de crímenes reales son 'Terrores Nocturnos', 'El Rey del Cachopo' e 'Iker Jiménez Confidencial'.