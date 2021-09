26-08-2021 Perú.- El Gobierno de Perú descarta una cuestión de confianza tras los comentarios del primer ministro. El Gobierno peruano ha descartado una cuestión de confianza tras los comentarios realizados por el primer ministro, Guido Bellido, que había hablado de una moción de estas características ante una posible "censura" por parte del ministro de Trabajo, Iber Maraví. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ PRESIDENCIA PERÚ



MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El Gobierno peruano ha descartado una cuestión de confianza tras los comentarios realizados por el primer ministro, Guido Bellido, que había hablado de una moción de estas características ante una posible "censura" por parte del ministro de Trabajo, Iber Maraví.



Tras una reunión entre el presidente, Pedro Castillo, y una comisión del Congreso liderada por la presidenta de la Cámara, María del Carmen Alva, las autoridades han explicado que esta cuestión de confianza no saldrá adelante por el momento.



Desde el Congreso habían exigido previamente al presidente que se pronunciara de forma "clara y firme" sobre el anuncio de Bellido, según informaciones de la emisora RPP. Al terminar el encuentro, Alva ha matizado que el mandatario ha asegurado que las declaraciones de Bellido "no expresan el sentir general del Gabinete".



"Hemos tenido una comunicación muy cordial en la que el presidente ha expresado que no es el sentir general del Gabinete. (...) En el Congreso siempre hemos demostrado diálogo para trabajar por la gobernabilidad, por eso estamos acá y ya se ha aclarado el tema y por eso nos vamos tranquilos", ha matizado.



En este sentido, ha confirmado que la cuestión de confianza no está en la agenda del presidente y que se reunirá con Bellido para hablar del asunto.



La comisión designada por la Junta de Portavoces del Congreso se reunió desde las 11:30 de la noche con el mandatario en la sede del Ejecutivo. María del Carmen Alva estuvo acompañada de los vicepresidentes de la Mesa Directiva, además de los portavoces de las diferentes bancadas.