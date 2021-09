P.Bajos.- Avanza la negociación para formar gobierno en Países Bajos seis meses después de las elecciones

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



El partido liberal holandés D66 ha informado este jueves de que está dispuesto a seguir avanzando en la negociación de un gobierno con sus actuales socios de coalición, después de seis meses desde que se celebraran las elecciones.



De esta forma, Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), Llamada Demócrata Cristiana (CDA), D66 y Unión Cristiana continuarán discutiendo la formación de un nuevo gabinete.



El VVD del primer ministro, Mark Rutte, se consolidó como primera fuerza. No obstante, necesita al menos tres socios más para formar un gobierno con mayoría, algo que hasta ahora no ha logrado, ya que los posibles partidos de la coalición se han descartado mutuamente. Finalmente, las negociaciones han superado el escollo en el que estaban estancadas, según recoge 'NRC Handelsblad'.



"No es una continuación de la coalición, sino un nuevo comienzo. Y tenemos que demostrar eso juntos, con lo que vamos a sentarnos en el papel entre nosotros en términos de cultura de gobernanza. Pero realmente es algo nuevo", ha indicado Rutte tras conocerse la noticia.



Por su parte, Kaag ha subrayado que "los problemas del nitrógeno, la inversión en educación, la protección del Estado de derecho y un papel de liderazgo en Europa son temas importantes" en las negociaciones. En este sentido, también ha indicado que "nuevos comicios paralizarían la política incluso durante más tiempo", algo que justifica la decisión de su formación de negociar con sus socios una nueva legislatura.



Los partidos neerlandeses han tratado en diversas ocasiones formar gobierno sin éxito, lo que amenazaba con el riesgo de convocar nuevas elecciones, ya que el D66 quería incorporar a los socialdemócratas y a los verdes de izquierdas, algo que finalmente no sucederá.



Rutte lleva más de 10 años al frente del Gobierno de Países Bajos. Las anteriores negociaciones para la coalición gobernante duraron 225 días, las más largas desde la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión las negociaciones se han alargado durante 190 días, por el momento.