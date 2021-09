Pau Gasol desvelará su futuro el martes en el Liceo de Barcelona

El pívot español Pau Gasol, en una imagen de archivo. EFE/Fernando Bizerra

Barcelona, 30 sep (EFE).- Pau Gasol desvelará el próximo martes a las cinco de la tarde su futuro en el incomparable marco del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, un escenario a la altura del mejor jugador español de todos los tiempos.

El pívot de Sant Boi, de 41 años, ha estado deshojando la margarita sobre si seguirá en activo desde que acabaron los Juegos Olímpicos de Tokio, donde puso punto y final a su etapa en la selección española junto a su hermano Marc Gasol, cuyo futuro aún no se conoce tampoco.

Será un acto denominado "híbrido" al que asistirán invitados personales del deportista así como medios de comunicación, a los que Pau Gasol contestará sus preguntas.

Desde el final de los Juegos Olímpicos, el Barça ha estado a la espera de que Pau Gasol decidiera si volvía a vestir la camiseta azulgrana, equipo al que volvió a jugar en abril pasado tras dos años de inactividad por una lesión en el pie.

En dos meses de competición con los azulgranas y posteriormente en Tokio, Pau Gasol demostró que aún tenía cuerda para seguir jugando algún año más pero sus prioridades han cambiado tras su paternidad y el baloncesto no ocupa ya el cien por cien de su mente.

Recientemente, el jugador reconoció en un acto de su fundación que había días que se sentía "listo" para seguir jugando o otros "en los que no".

La vuelta de Pau Gasol a las pistas tuvo un sabor a cierre de ciclo deportivo, primero con el equipo donde se hizo jugador y después con la selección española en sus quintos Juegos Olímpicos, y poder decir adiós al baloncesto como cualquier deportista quiere, jugando al más alto nivel.