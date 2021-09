Noruega.- Los partidos socialdemócratas noruegos continúan las negociaciones para formar un gobierno en minoría

OSLO, 30 (DPA/EP)



El Partido Laborista y el Partido de Centro continúan las conversaciones para formar un gobierno en minoría, después de que el Partido de la Izquierda Socialista se retirara el miércoles de las negociaciones, alegando diferencias respecto a sus políticas prioritarias.



Según la agencia de noticias noruega NTB, el líder del Partido Laborista, Jonas Ghar Store, que se perfila como futuro jefe de gobierno de Noruega, se ha reunido en un hotel de la capital, Oslo, con el líder del Partido de Centro, Trygve Slagsvold Vedum, para proseguir con las negociaciones.



El Partido de la Izquierda Socialista lamentó que, en su opinión, no había "base política" para formar un gobierno tripartito. La formación no vio cubiertas sus dos políticas prioritarias: la climática, medioambiental y petrolera y la de la redistribución de la riqueza, mediante la cual busca reducir la desigualdad en la sociedad noruega.



El Partido Laborista y el Partido de la Izquierda Socialista ya habían mostrado su intención de formar un ejecutivo tripartito. No obstante, el Partido de Centro abogó por un Gobierno sin el Partido de la Izquierda Socialista.



Las conversaciones no se antojaban fáciles. El Partido de Centro pone el foco en los intereses de la población de la Noruega rural y mantiene diferencias en varios asuntos políticos con el Partido de la Izquierda Socialista.



No obstante, los tres partidos ya han formado un gobierno de coalición en el pasado, concretamente entre 2005 y 2013 y bajo la batuta del actual secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Entre los tres partidos suman 89 de los 169 escaños del Parlamento noruego, aunque los gobiernos en minoría no son extraños en la península escandinava.