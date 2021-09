México.- VÍDEO:Los obispos aclaran que el Papa no se refería a conquista de América y animan a Ayuso a leer carta antes de opinar

28-09-2021 El sacerdote Luis Argüello interviene en una reunión de los componentes de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 28 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). Durante hoy y mañana los componentes de la CEE se reúnen en un encuentro en el que, entre otros temas, se va a informar sobre la reunión mantenida con las oficinas diocesanas o provinciales sobre denuncias de abusos a menores. Esta reunión es la primera que lleva a cabo la Conferencia Episcopoal Española tras la renuncia del arzobispo de Solsona. SOCIEDAD Carlos Luján - Europa Press



El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha animado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que, antes de opinar sobre las palabras del Papa Francisco, se lea la carta completa en la que pide "perdón" a México por los pecados y acciones que no contribuyeron a la evangelización, pues aseguran que el Pontífice no se refiere a la conquista de América sino a hace 200 años.



Así, al ser preguntado por si lo que quiere decir es que Ayuso se lea la carta completa del Papa Francisco con motivo de la Consumación de la Independencia de México, el portavoz de los obispos ha respondido afirmativamente. "Sí, por eso la hemos ofrecido para que en sus medios pongan un enlace y sea fácil leerla", ha subrayado Argüello este jueves en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.



Según ha explicado, los obispos españoles han asistido "perplejos" a los comentarios sobre la carta del Papa Francisco, porque consideran que Bergoglio no pide perdón por la conquista de América sino que defienden que la carta se refiere a la independencia de México, a hace 200 años y no 500.



"Hemos asistido a los comentarios de estos días y pensamos que se han hecho desde un titular elaborado sin la lectura del documento, quiero animar a que lean el documento que va dirigido a México porque celebra los 200 años de su independencia y fuera de ese contexto el documento no se entiende, se refiere a los 200 años de la independencia", ha subrayado Argüello.



El portavoz de los obispos ha precisado que el Papa habla de una mirada retrospectiva y de un proceso de purificación de la memoria y "para facilitar esa propuesta de revisión de las propias raíces, dice que 'la Iglesia' y cita a sus antecesores, 'ha pedido repetidas veces perdón', porque en su actuar, no solo en América solo sino en cualquier lugar del mundo, la Iglesia, en su tarea de evangelización hace cosas bien y mal".



"Hacer desde ahí el tipo de titulares, de comentarios editoriales, uno se asombra porque dice, si está clarito, si son 200 años, si la única referencia que se hace a 500 años es la belleza de Guadalupe, la belleza del mestizaje", ha subrayado.



Preguntado por si esto puede responder a una campaña para atacar al Papa Francisco, Argüello no ha querido entrar a decir si estos comentarios sobre la carta del Papa a México "responden a una estrategia de decir este Papa, en determinados ámbitos nos gusta más o menos". "No quiero entrar", ha zanjado.



