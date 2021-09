México.- La FAPE exige el "rápido" esclarecimiento del asesinato del periodista Manuel González Reyes en México

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)



La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha sumado a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece, y a su afiliado en México, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), en su exigencia de un "rápido" esclarecimiento del asesinato del periodista Manuel González Reyes.



Según ha informado este jueves la FAPE, las tres organizaciones demandan que se lleve a cabo "una investigación exhaustiva que agote todas las líneas de investigación, y repudian estos actos de violencia que convierten al país azteca en uno de los más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo".



La organización que preside Nemesio Rodríguez ha explicado que González Reyes fue asesinado a tiros en la ciudad de Cuernavaca este martes, 28 de septiembre. Todavía no hay detenidos y se investigan los motivos del crimen.



El periodista era el director de la Agencia PM Noticias, con más de 200.000 seguidores en Facebook. A través de esa plataforma, informaba sobre los hechos sociales, políticos y económicos del estado de Morelos, donde residía.



Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Morelos no ha podido establecer si se trata de un ataque relacionado con su labor periodística o con su actividad política, ya que el comunicador había sido candidato a alcalde del municipio de Emiliano Zapata. No obstante, ninguna línea de investigación debe ser descartada, ya que Reyes es el octavo periodista asesinado en México en lo que va de 2021, un crimen que sucede a poco más de un mes del último registrado. La tasa de impunidad en estos casos es del 95%.