México.- Casado presenta mañana una charla de Felipe Calderón, en pleno debate por el perdón del Papa a México por la Conquista

Satisfacción en 'Génova' por el cierre de filas en torno a Casado en la Convención, donde ven reforzado su mensaje de ensanchar espacio



El líder del PP, Pablo Casado, presentará este viernes en Cartagena (Murcia) la conferencia del expresidente de México Felipe Calderón, una charla que se produce en medio del debate abierto por el perdón del Papa Francisco a México por los pecados de la Conquista de América.



Hasta ahora, Casado no se ha pronunciado ante esas palabras del Pontífice, algo que sí han hecho tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el expresidente del Gobierno José María Aznar.



Este último se ha sumado a las críticas este mismo jueves en el marco de la Convención del PP, donde ha defendido la "importancia histórica de la nación española". A renglón seguido, ha afirmado rotundo que él no va a engrosar las filas de los que piden perdón por la conquista de América.



"Por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creaciones históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso, pero no voy a pedir perdón", ha resaltado Aznar.



ESTE VIERNES, CON CALDERÓN Y PASTRANA



Casado estará este jueves en Cartagena con los expresidentes de México y de Colombia, Andrés Pastrana, en la quinta jornada de la Convención del PP que lleva por título 'Igualdad de oportunidades y bienestar'.



Pastrana intervendrá en el segundo panel en una conferencia junto al presidente de Murcia, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. A lo largo del día se celebrarán otras tres mesas con expertos sobre salud y calidad de vida; educación y familia; y pensiones y dependencia. Esta última contará con la exministra Fátima Báñez y el exsecretario general de CCOO José María Fidalgo, entre otros.



A lo largo de la semana, Casado se ha rodeado de líderes internacionales que le han mostrado públicamente su apoyo --como el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk o el expresidente francés Nicolás Sarkozy-- pero también intelectuales como el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que ha confesado que en las próximas generales votará al PP porque "el partido liberal en España ha dejado de existir".



'GÉNOVA' VE LA CONVENCIÓN "UN ÉXITO"



En la dirección del PP sostienen que la Convención del PP está siendo "un éxito" porque se está visualizando un cierre de filas en torno a Pablo Casado, no solo de los expresidentes del Gobierno sino también de líderes europeos e invitados a las ponencias, según han señalado a Europa Press fuentes del partido.



Es más, 'Génova' considera que ese hecho refuerza el mensaje del PP de "unificar el voto de centro derecha en torno al Partido Popular", que está dejando claro en el cónclave que son la "alternativa real y pausible al Gobierno de Pedro Sánchez", han añadido las mismas fuentes.