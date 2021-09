México.- AMP.Obispos afirman que el Papa no se refería a la conquista de América y animan a Ayuso a leer la carta antes de opinar

28-09-2021 El sacerdote Luis Argüello interviene en una reunión de los componentes de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 28 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). Durante hoy y mañana los componentes de la CEE se reúnen en un encuentro en el que, entre otros temas, se va a informar sobre la reunión mantenida con las oficinas diocesanas o provinciales sobre denuncias de abusos a menores. Esta reunión es la primera que lleva a cabo la Conferencia Episcopoal Española tras la renuncia del arzobispo de Solsona. SOCIEDAD Carlos Luján - Europa Press



El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha animado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a que, antes de opinar sobre las palabras del Papa Francisco, se lea la carta completa en la que pide "perdón" a México por los pecados y acciones que no contribuyeron a la evangelización, pues aseguran que el Pontífice no se refiere a la conquista de América sino a hace 200 años.



Así, al ser preguntado por si lo que quiere decir es que Ayuso se lea la carta completa del Papa Francisco con motivo de la Consumación de la Independencia de México, el portavoz de los obispos ha respondido afirmativamente. "Sí, por eso la hemos ofrecido para que en sus medios pongan un enlace y sea fácil leerla", ha subrayado Argüello este jueves en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.



Según ha explicado, los obispos españoles han asistido "perplejos" a los comentarios sobre la carta del Papa Francisco, porque consideran que Bergoglio no pide perdón por la conquista de América sino que defienden que la carta se refiere a la independencia de México, a hace 200 años y no 500.



"Hemos asistido a los comentarios de estos días y pensamos que se han hecho desde un titular elaborado sin la lectura del documento, quiero animar a que lean el documento que va dirigido a México porque celebra los 200 años de su independencia y fuera de ese contexto el documento no se entiende, se refiere a los 200 años de la independencia", ha subrayado Argüello.



La misiva efectivamente se remite con motivo de los 200 años de la independencia de México aunque en ella se lee el siguiente texto: "Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado, que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización".



No especifica el Pontífice el periodo de evangelización al que se refiere cuando menciona los pecados de la Iglesia pero sí habla de que sus predecesores, y él mismo en diversas ocasiones, han pedido perdón. Precisamente, en 2019, el episcopado mexicano respondió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tres papas han pedido perdón por los pecados cometidos "contra los pueblos originarios", según informó entonces Vatican News, medio oficial del Vaticano.



En aquel año, López Obrador pedía precisamente a los obispos mexicanos que solicitaran al Gobierno español y al Papa Francisco que pidieran perdón por los "abusos, crímenes y atropellos contra los pueblos originarios, teniendo en cuenta que en 2021 se cumplen 500 años de la conquista de la antigua Tenoxtitlan. "España ya le contestó y nuestra Iglesia, en varias ocasiones, sobre todo en torno al año 1992, lo ha hecho", dijeron los prelados mexicanos. Así, Juan Pablo II pidió perdón en 1992, Benedicto XVI lo hizo en 2007 y Francisco en 2015.



"Y quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II: Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Y junto a este pedido de perdón, para ser justos, también quiero que recordemos a millares de sacerdotes, obispos, que se opusieron fuertemente a la lógica de la espada con la fuerza de la cruz", dijo entonces Francisco.



El portavoz de los obispos ha precisado que el Papa habla de una mirada retrospectiva y de un proceso de purificación de la memoria y "para facilitar esa propuesta de revisión de las propias raíces, dice que 'la Iglesia' y cita a sus antecesores, 'ha pedido repetidas veces perdón', porque en su actuar, no solo en América solo sino en cualquier lugar del mundo, la Iglesia, en su tarea de evangelización hace cosas bien y mal".



"Hacer desde ahí el tipo de titulares, de comentarios editoriales, uno se asombra porque dice, si está clarito, si son 200 años, si la única referencia que se hace a 500 años es la belleza de Guadalupe, la belleza del mestizaje", ha subrayado.



Preguntado por si esto puede responder a una campaña para atacar al Papa Francisco, Argüello no ha querido entrar a decir si estos comentarios sobre la carta del Papa a México "responden a una estrategia de decir este Papa, en determinados ámbitos nos gusta más o menos". "No quiero entrar", ha zanjado.



En todo caso, el Papa Francisco ya ha pedido antes perdón por la conquista de América. Lo hizo en 2015 en Bolivia cuando dijo: "Quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II: Pido humildemente perdón, no sólo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América". Según recordaba el diario oficial del Vaticano Vatican News en marzo de 2019, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y Francisco han pedido perdón por los pecados cometidos contra los pueblos originarios.



PRESENTAN A ALEGRÍA UN CURRÍCULO DE RELIGIÓN



Por otro lado, el portavoz de los obispos ha informado de que se han reunido con la ministra de Educación, Pilar Alegría, y le han presentado una propuesta de currículo para la clase de Religión, que próximamente harán pública para recibir sugerencias de la comunidad educativa.



Si bien, Argüello ha reconocido que se han "tirado a la piscina" porque lo han elaborado sin tener antes el decreto del Ministerio de Educación que dé marco a ese currículo.



El obispo también ha mostrado su preocupación por la propuesta de la directora del Instituto de la Mujer, Toni Morillas, de "promover una educación sexual que normalice el aborto". "No podemos estar de acuerdo, reivindicamos la libertad de los padres", ha subrayado.



Por otro lado, preguntado por la renuncia del obispo de Solsona, Xavier Novell, el obispo portavoz ha indicado que tendrá el tratamiento que recibe "cualquier obispo emérito"; y sobre las terapias a personas homosexuales, ha dicho que "no" las aprueban aunque reivindican "la posibilidad de acompañar a las personas cualquiera sea su situación, desde el respeto a la persona".



Entre otros temas, los obispos también han querido expresar su "cercanía" a los habitantes de La Palma que han perdido techo, tierra y trabajo a causa de la erupción del volcán Cumbre Vieja, han asegurado su ayuda a través de Cáritas, y han hecho un llamamiento a las instituciones locales, autonómicas y estatales para que las ayudas "se concreten".